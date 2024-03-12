Комитет Рады не убрал ограничения для уклонистов из законопроекта, – нардеп Здебский
Источник:LIGA.net
Народный депутат Ирина Фриз заявляла, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании исключил из законопроекта о мобилизации ограничения для уклонистов. Однако другой народный избранник опроверг эту информацию.
Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Здебский отметил, что оборонный комитет на днях соберется для обсуждения этого положения. По его словам, решение еще не приняли.
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Комитет еще не принял решение об ограничениях для уклонистов
Здебский отметил, что на предыдущих заседаниях оборонный комитет голосовал против правки, которая исключает из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства. Однако он отметил, что тот факт, что члены комитета проголосовали, чтобы убрать этот раздел, не решает проблемы.
Мы не можем повлиять на людей, которые не хотят мобилизоваться, ни большими штрафами, ничем другим. Механизм просто не работает. Поэтому решение еще не принято, комитет еще будет его рассматривать,
– подчеркнул нардеп.
Несмотря на это, он заверил, что уже приняли решение собрать нардепов в Раде для рассмотрения вопроса об ограничении для уклонистов. И уже после того, как все соберутся и проголосуют за законопроект, появится окончательно проработанная сравнительная таблица документа.
Сейчас точная дата заседания Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны неизвестна.
Ранее писали о возможной отмене ограничений
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 12 марта, обсудил поправки к законопроекту о мобилизации. Во время заседания члены комитета, вероятно, решили изъять из законопроекта пункты об ограничениях для уклонистов.
- По словам народного депутата Ирины Фриз эти ограничения касались блокировки счетов уклонистов. То же касалось и выезда этих граждан за границу и вождения автомобилями.
- Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по результатам голосования в комитете 7 членов комитета проголосовали "за", а 6 – "против", что привело к исключению этого положения с минимальным перевесом в один голос.
- Народный избранник Ярослав Железняк отметил, что рассмотрение поправок к законопроекту может затянуться из-за их количества. Нардепы рассмотрели только 300 поправок из 4 269.