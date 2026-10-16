В администрации Трампа солгали о ограничении Starlink в Украине, – Reuters

Именно администрация Трампа инициировала ограничение работы спутниковой системы Starshield для украинских военных. Сам Белый дом продолжает публично отрицать свою причастность.

Приказ Пентагону ограничить работу спутниковой системы для Украины поступил из Белого дома. Об этом сообщили два американских чиновника и представитель западной страны, осведомленные о ситуации, пишет Reuters.

Зачем администрация Трампа ограничила для Украины работу Starshield?

В то же время высокопоставленный чиновник США заявил, что сам президент Трамп никогда не обращался с просьбой ограничить Starshield для украинских военных

Между тем Белый дом не ответил на вопрос издания, могли ли с такой инициативой выступить другие представители американской администрации.

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Поэтому решение о любых ограничениях скорости или использования принимают американские военные или президент.

В свою очередь, администрация Трампа отрицала причастность к ограничениям работы Starlink в Украине. 14 октября украинские чиновники обсудили эту проблему с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Там заявили, что не контролируют SpaceX.

Справка: Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур национальной безопасности, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink в качестве основы своей работы.

Напомним, на этой неделе терминалы для украинских военных перестали работать на скоростных движущихся объектах.

Ограничения затруднили нанесение ударов по российским войскам и логистическим объектам на оккупированных территориях, а также замедлили работу дронов-перехватчиков, сбивающих российские беспилотники типа "Шахед".

15 октября представитель Минобороны Украины отметил, что связь в движении восстановлена, однако скорость ограничена до примерно 160 километров в час.

Ограничения работы Starshield совпали по времени с давлением президента США Дональда Трампа на Киев.

Он требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, якобы, именно из-за них растут цены на энергоносители.