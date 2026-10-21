В Конгрессе США требуют расследовать действия Маска в отношении Starlink

В Конгрессе США в среду, 21 октября, призвали расследовать решение Илона Маска об ограничении скорости Starlink для Украины. Американские законодатели назвали такие действия возможным уголовным делом и угрозой национальной безопасности.

Об этом рассказал конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в эфире CNN.

Что говорят в Конгрессе?

Политик подчеркнул, что это дело нельзя замалчивать. По его словам, свидетелей необходимо вызвать в суд под присягой и докопаться до сути инцидента. К требованиям привлечь основателя компании SpaceX к ответственности присоединились также представители Демократической партии.

Фитцпатрик заявил, что единоличное распоряжение о замедлении работы системы связи для украинских военных может быть прямым нарушением законодательства США. В свою очередь конгрессменка от Демократической партии Элизабет Энн Уоррен предостерегла от ситуации, когда частное лицо фактически вмешивается во внешнюю политику Вашингтона.

"Мы хотели бы точно знать, кто несет ответственность за то, что произошло. Если это один человек – Илон Маск, – который диктует нашу внешнюю политику, то он подвергает США огромному риску"

– подчеркнула Уоррен.

Отметим, что издание The Wall Street Journal в среду, 21 октября, сообщило, что распоряжение об ограничении работы военной версии Starshield, которой пользуются Силы обороны Украины, отдал именно Илон Маск. По информации собеседников издания, SpaceX и администрация президента координировали взаимодействие после того, как генеральный директор компании дал соответствующее указание.

Что известно об ограничении скорости Starlink?

Напомним, что трудности с передачей данных на передовой возникли еще в ночь на 14 октября. Введение ограничений на работу терминалов во время движения со скоростью свыше 160 километров в час привело к сбоям в логистике, срыву ряда боевых задач и создало препятствия для дронов-перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский назвал замедление работы Starlink большой ошибкой, а впоследствии отметил, что оборудование перестает работать на скорости 130–161 километр в час. Ранее основатель компании уверял, что любые ограничения военного пакета " устанавливают американские военные " и правительство, а не SpaceX. В то же время журналисты выяснили, что именно миллиардер предложил Дональду Трампу ввести ограничения скорости связи в Украине.