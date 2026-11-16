"Россияне лгут": эксклюзивное интервью со Скоттом Лукасом о новых ловушках Кремля и опасности для Украины

Профессор международной политики в Институте Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас дал эксклюзивное интервью для YouTube-проекта 24 Канала. В ходе беседы эксперт проанализировал итоги переговоров в Абу-Даби, визит представителей Трампа в Москву и внутреннюю политику США.

Переговоры о прекращении войны вновь вступают в опасную фазу: пока Украина настаивает на прекращении огня и гарантиях безопасности, Россия пытается сместить акценты и навязать свое видение будущего Европы. А поездки американских посланников в Москву и их противоречивые заявления только усиливают сомнения относительно истинных намерений команды президента США Дональда Трампа.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала профессор международной политики Скотт Лукас рассказал, действительно ли Вашингтон стремится остановить российскую агрессию, переносится ли давление постепенно на Киев, и почему ограничения Starshield могут стать для Украины гораздо более серьезной проблемой, чем кажется на первый взгляд. Также он раскрыл новые манипуляции Кремля и планы российского диктатора в отношении НАТО.

Каковы требования Кремля после переговоров

Начнем наш разговор с того, чтобы остановиться на результатах трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Давайте подведем итоги того, что у нас есть сейчас после двух дней переговоров между США, Россией и Украиной, между Украиной и европейскими союзниками, а также после визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и предстоящей встречи в Дублине между американскими переговорщиками и президентом Зеленским?

Состоялась встреча двух американских посланцев – девелопера Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера – с Владимиром Путиным после двухдневных переговоров между Украиной, Россией при участии американцев и европейских наблюдателей.

Думаю, проще всего понять это так: существуют два разных подхода к тому, на каком этапе мы сейчас находимся в дискуссиях о российском вторжении: один, которому отдают предпочтение Украина и Европа, и другой, к которому стремятся россияне.

Украина и Европа хотят и уже много месяцев стремятся к прекращению огня на нынешней линии фронта. Они хотят, чтобы текущая линия фронта означала отсутствие каких-либо территориальных изменений. То есть чтобы не произошло расширения российской оккупации, особенно захвата остальной части Донецкой области на востоке Украины.

И они хотят гарантий безопасности для Украины, которые, конечно, защитили бы ее от дальнейшего российского нападения.

Но россияне ничего с чего-либо не хотят. Вместо этого они стремятся отодвинуть этот вопрос на второй план, говоря об общеевропейской архитектуре безопасности. Довольно неясно, что это означает.

Я думаю, россияне используют это главным образом для того, чтобы сказать: "Мы не хотим обсуждать прекращение огня. Мы не хотим обсуждать нынешний территориальный статус-кво".

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Это возвращает нас к тому, о чем россияне говорили в 2021 году перед вторжением в Украину, а именно: "Вы должны предоставить нам гарантии безопасности". Под этим они подразумевали, что НАТО должно отступить на континенте.

Они должны были отступить, например, из стран Балтии, возможно, отступить из Польши. Это означает вывод войск, свертывание баз, возвращение к тому, что россияне называли границами 1997 года.

Конечно, НАТО отклонило это, поскольку ряд государств, которые хотели присоединиться к Альянсу после 1997 года, включая страны Балтии, просили НАТО обеспечить их безопасность.

Итак, Россия вернулась к идее, что она хочет работать с Европой над гарантиями безопасности, но не над гарантиями безопасности для Украины. Это отходит на второй план.

Так что же стоит на первом месте? Именно это обсуждалось в Абу-Даби, поскольку мы теперь знаем от многих официальных лиц и, собственно, от самих россиян, что они отказываются обсуждать соблюдение режима прекращения огня. Они отказываются обсуждать территориальные договоренности и гарантии безопасности конкретно для Украины.

Более того, мы знаем от их главного переговорщика Владимира Мединского, что Россия вернулась с максимальными требованиями. Когда Мединский разговаривал не с западными СМИ, а с российскими, он заявил, что ни один российский солдат не отступит.

Он сказал, что мы не будем обмениваться территориями. Он также отметил, что их "зона безопасности" касается не только Донецка, но и того небольшого количества территорий, которые Россия оккупирует в Сумской и Харьковской областях.

Вот почему мы ожидали вступительных заявлений: они действительно свелись к тому, что Кушнер говорил об идее привлечения Европы к любым будущим переговорам.

Виткофф сказал, что российский диктатор – замечательный, что Путин заявил: "Возможно, мы сможем установить локальное прекращение огня в Константиновке". Это город, который россияне месяцами пытаются захватить в Донецкой области.

Обратим внимание! Зеленский пояснил, что в Константиновке находятся украинские военные и российские оккупанты, между которыми продолжаются бои. Такая " Предложение Кремля свидетельствует о планах противника ": Путин хочет, чтобы Силы обороны покинули город и таким образом оккупировать его.

А затем Путин ответил и фактически заявил, что Европа не является центральной фигурой в этих переговорах. Он не продемонстрировал никаких признаков готовности решать ключевые вопросы: прекращение огня и территориальные договоренности.

Один из ключевых моментов этой недели заключается в том, что Европа должна участвовать в этих дискуссиях по Украине. Нельзя пытаться изолировать Украину, отделив европейцев, почему россияне этого и хотят.

Как Виткофф и Кушнер постоянно меняют позиции

Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир в Украине был вечным. Он также сказал, что иностранные войска в Украине будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Почему, по вашему мнению, представитель Трампа поехал в Москву, только чтобы снова услышать ту же старую историю? И еще одна очень интересная тема – гуманитарная операция в Константиновке. Он утверждает, что российские силы контролируют Константиновку и могут гарантировать там безопасность. Он также требует 5 дней для разминирования в окрестностях города. Что это даст россиянам? Видите ли вы вообще возможность для этой миссии? И каково ваше мнение относительно последних заявлений российского диктатора?

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов по очереди. Что касается желания Владимира Путина достичь прочного мира, думаю, мы можем отбросить это в сторону.

Ведь может ли человек стремиться к прочному миру, совершая массовые убийства и бомбардируя мирных жителей днем и ночью? Я, честно говоря, в это не верю. Вы хотите прочного мира, Путин? Примите прекращение огня и нынешние линии фронта. Но я не думаю, что мы слышали, как он это принял.

Во-вторых, я считаю, что это довольно значимое заявление. Он сказал не только то, что не примет иностранные войска в Украине, но и то, что если иностранные войска там будут, они станут мишенью для российских атак в ходе войны.

Сейчас любая гарантия безопасности для Украины предполагает сотрудничество Украины с иностранными вооруженными силами; иностранные военные являются частью той безопасности, которую вы обеспечиваете. Как минимум, это требует присутствия иностранных советников, даже если речь не идет о наземных войсках.

Итак, Путин фактически сказал: "Я не собираюсь обсуждать гарантии безопасности для Украины". Это нужно признать, и я надеюсь, что Виткофф это признает.

В-третьих, что касается того, что произошло с Константиновкой, это не территория, находящаяся под контролем России, насколько мне известно.

Так чего же пытается добиться Путин: он пытается фактически сказать, что все признают, что россияне это контролируют, потому что он якобы тот, кто призывает к прекращению огня. Почему это важно?

Во-первых, Россия месяцами не могла установить контроль над этой территорией. Это обнажило то, что россияне не продвигаются так быстро в Донецкой области, и это стало позором для россиян.

То, что Украина сделала в начале этой недели, было довольно разумно. Когда россияне сказали: "Хорошо, давайте поговорим о том, что мы получим больше территории в Донецкой области", Украина пришла и сказала: "Вы лгали о том, сколько территории вы контролируете, не так ли?"

Ваши военные командиры лгут о вашем контроле над территорией в Донецкой области, и это очень расстроило россиян, потому что их разоблачили. И поэтому Путин вернулся, чтобы сказать: "Посмотрите на нас, мы здесь контролируем ситуацию, по крайней мере в Константиновке".

А потом, конечно, если у вас есть прекращение огня, а потом оно якобы срывается или нарушается, то это Украина его нарушает. Это уловка, и я надеюсь, что Виткофф это понимает.

Итак, ваш общий широкий вопрос: зачем они туда поехали? Давайте поверим им на слово – они поехали туда, чтобы попытаться остановить вторжение.

И я не имею ничего против того, чтобы Виткофф ездил в Россию, чтобы остановить вторжение. Но на каких условиях вы собираетесь его остановить? Условиями должно быть прекращение огня на основе текущих линий фронта, без дальнейшей сдачи территорий.

Позвольте мне рассказать короткую историю, которая разоблачает что Кушнер и Виткофф ненадежны, так и то, как россияне этим пользуются. Перед встречами в Абу-Даби на этой неделе Джаред Кушнер обозначил цель встречи.

Он определил пять пунктов, которых американцы хотели добиться. В основе своей они вращались вокруг идеи взаимных гарантий безопасности.

А затем он сказал, что это должно включать уважение к суверенитету и территориальной целостности. Это означало бы, что россияне должны уйти из Украины, верно? Это суверенная территория Украины.

Поэтому непосредственно перед встречами в Абу-Даби Кушнер изменил эту формулировку и сказал: "О, это означает уважение к суверенитету и к управлению, способности людей управлять собой". Он убрал фразу "территориальная целостность". Затем, оказавшись на встречах в Абу-Даби, он вернул фразу "территориальная целостность". Что из этого верно?

Вы действительно предлагаете урегулирование на основе территориальной целостности, что означает, что россияне когда-нибудь должны будут покинуть Украину? Или вы говорите, что это основано на управлении, и в таком случае вы позволяете россиянам оставаться там столько, сколько они пожелают?

Я обычно не люблю делать прогнозы, но сейчас я предскажу, что Виткофф и Кушнер будут говорить об общеевропейской архитектуре безопасности. Они не будут говорить о прекращении огня.

Почему россияне внезапно заговорили о "европейской безопасности"

Тогда затронем это соглашение о европейской послевоенной архитектуре, которое обсуждается между американцами и россиянами без участия европейцев. Согласно Axios, россияне заявили, что Путин начал вторжение в Украину, потому что президент Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором излагались опасения России по поводу безопасности. Является ли это еще одной попыткой российской стороны создать новую архитектуру без учета европейских интересов в сфере безопасности, с выводом НАТО из Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и изменениями военного присутствия в Восточной Европе?

Вы сами знаете ответ на этот вопрос, когда задаете его мне. Россияне лгут.

В 2021 году, когда они развернули всю эту риторику о том, что вы должны предоставить нам гарантии безопасности, администрация Байдена, конечно, ответила на это. То же самое сделали и европейские страны.

Было бы безответственно не ответить россиянам. Но они сказали россиянам: "Нет, мы будем говорить с вами о гарантиях безопасности, но мы не будем обсуждать возвращение к линиям 1997 года".

Эстония, Латвия и Литва не допустят отвода НАТО к линиям 1997 года, потому что это будет означать, что они останутся абсолютно беззащитными перед россиянами.

Нельзя отступать к линиям 1997 года, потому что это будет означать утрату нынешней ситуации в Польше, которая является очень важной частью европейской обороны. На самом деле поляки являются одними из крупнейших плательщиков на оборону, тратя около 4,8% ВВП на безопасность.

Поэтому они ответили Путину, но россияне поступают так по нескольким причинам. Одна из них – попытка превратить это в вопрос, касающийся Европы в целом, а не вторжения в Украину.

И действительно, если вспомнить, что вторжение в Украину продолжается с 2014 года, когда они захватили Крым и попытались отколовть Восток. Они делают это потому, что это заставляет их выглядеть жертвами.

А в-третьих, они обвиняют Байдена, потому что знают, что Трамп не любит Байдена. Поэтому они думают, что для Трампа это звучит хорошо, если они обвиняют его. Это довольно прозрачная тактика.

Вопрос в том, как вы на это отвечаете. А вы отвечаете на это так: "Ладно, не врите. Мы обсуждали с вами гарантии безопасности, и мы будем обсуждать их, если вы осознаете, что это включает не только США, но и европейские страны, и это включает Украину, и начинается это с безопасности Украины".

Зачем США снова ограничивают Starshield

В ходе всех этих переговоров в Абу-Даби американская сторона вновь использует ограничения Starshield. Как заявил Владимир Зеленский, замедление работы Starshield вновь фиксируется уже несколько дней. Так какова ваша реакция? То есть, является ли это явным сигналом того, что американская сторона пытается подтолкнуть к капитуляции не Кремль, а Украину?

Это очень важный эпизод, за которым стоит у следить за Starshield. Теперь мы знаем предысторию этого.

В прошлом месяце, когда Дональд Трамп и его окружение направлялись в Кремль, кто-то, и я подозреваю, что это, вероятно, был владелец Starshield Илон Маск, и Белый дом отключили или ограничили работу Starshield до 100 миль в час на более чем неделю.

Когда вы ограничиваете скорость Starshield до 160 километров в час, происходит две вещи. Во-первых, это сказывается на противовоздушной обороне Украины, а во-вторых – на операциях на линии фронта.

Через неделю, после телефонного разговора Владимира Зеленского с государственным секретарем США Марко Рубио, работа системы была возобновлена, а теперь ее снова ограничивают.

Но обратите особое внимание на заявление Зеленского, ведь теперь он ссылается на тот факт: означает ли это, что мы не можем использовать Starshield на оккупированных Россией территориях?

Помните, Украина не может использовать Starshield на территории России. Вы не можете использовать его для операций, для контрнаступлений против россиян.

Заявление Зеленского свидетельствует о том, что он считает, что его могли ограничить сейчас, потому что американцы собираются сказать Украине, что нельзя использовать Starshield для атак на россиян на оккупированной Россией территории внутри Украины.

Иными словами, Украина не может проводить атаки против российских оккупационных сил. Это приводит к двум последствиям:

Во-первых , это означает, что Украина не может воевать за освобождение своей территории.

, это означает, что Украина не может воевать за освобождение своей территории. Во-вторых, это означает, что если россияне атакуют вас с оккупированной территории, как они это и делают, вы не можете нанести ответный удар.

Вы не можете защитить себя от этих оккупационных сил. Именно это, как подозревает Зеленский, и происходит. По крайней мере, публично он говорит именно об этом.

Мой вопрос: знают ли украинские чиновники в частном порядке, что именно поэтому Starshield снова ограничили? Что люди Трампа говорят, что вы больше не можете использовать Starshield вблизи линии фронта на оккупированной Россией территории.

Что ждет Пита Хегсета, который пока избежал импичмента

Давайте также затронем другую интересную тему – внутреннюю политику в Соединенных Штатах и судьбу Пита Хэгсета, так называемого "секретаря войны", а также его возможный импичмент в Конгрессе США. Какова его судьба сейчас? Есть ли у него светлое будущее?

Пит Хэгсет всегда считает, что у него светлое будущее. Проблема в том, что ни у кого другого нет светлого будущего потому, что он делает что-то неправильное.

Итак, министр обороны "остался на посту" после голосования, которое могло привести к его импичменту в Палате представителей в среду вечером.

Я думаю, нам следует сказать, что это был лишь первый акт пьесы, которая продлится дольше, если он не покинет администрацию Трампа.

Когда демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом, а это произойдет не раньше 3 января, они начнут слушания по делу Пита Хэгсета, что может привести к его импичменту. У демократов сейчас нет большинства.

Проблема с Хэгсетом в долгосрочной перспективе заключается в том, сможет ли он оставаться на посту, учитывая не только восемь статей импичмента, включающих обвинения в военных преступлениях в Венесуэле, Иране и Йемене, но и в чистках американских командиров и офицеров, злоупотреблении властью, увольнении сотрудников, а также безответственном обращении с информацией – публикации того, что могло быть секретными данными, в приложениях вроде WhatsApp и Signal.

Можно перечислить все, что он натворил, но одна из причин недовольства Хегсетом заключается в том, что война с Ираном идет очень неудачно. Это, вероятно, останется актуальным и в январе.

Я думаю, существует неотложная проблема, связанная с войной с Ираном: вице-президент США Джей Ди Венс не любит Хегсета и пытается перехватить контроль над американской политикой и операциями в Иране.

Пытаясь начать переговоры с иранцами, Дональд Трамп сегодня выступил против этого, заявив: "Нет, нет, нет, Джей Ди Венс не контролирует политику США". Означает ли это, что Пит Хегсет по-прежнему остается одним из руководителей, или его уже отстранили?

Что касается Украины, то, на мой взгляд, здесь все устроено иначе. Я считаю, что Пит Хегсет представляет угрозу для Украины.

Он неоднократно задерживал поставки помощи Украине с 2025 года. Он не верит в европейскую безопасность, но в этом вопросе Джей Ди Венс также не верит в европейскую безопасность.

Поэтому сейчас перед нами стоит более непосредственная угроза: Хегсет по-прежнему остается на посту, по крайней мере, в ближайшие несколько недель, но так же, как и Венс, и новый глава аппарата Трампа Стивен Миллер. Иными словами, Украине приходится и впредь иметь дело с лагерем Трампа, который, если и не откровенно враждебен, то, по крайней мере, не на стороне Украины.

Я хотел бы добавить еще что-то, за чем нам нужно следить, помимо Пита Хегсета. Если Марко Рубио, государственный секретарь, будет баллотироваться в президенты, ему придется покинуть посты государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

И хотя я не являюсь большим сторонником Марко Рубио и не согласен со многими его действиями в отношении Украины, он, по крайней мере, готов прислушиваться к европейцам и украинцам в вопросах того, что необходимо для безопасности. Если он уйдет, кто заменит его на посту госсекретаря и будет ли это кто-то столь же деструктивный, как Хегсет или Венс.