Москва вернулась в прошлый век: россияне скупают бумажные карты, пейджеры и рации

В Москве уже неделю наблюдают проблемы в работе мобильной связи. Власти России тестируют систему ограничения интернета, но бизнесу такие эксперименты обходятся в десятки миллионов долларов.

Об этом сообщают российские РБК, The Moscow Times і The Insider.

Смотрите также Путин "душит" налогами: в России массово закрываются бизнесы

В Москве серьезные проблемы со связью

Больше недели, с 3 марта, жители Москвы жалуются на проблемы с мобильной связью. Хуже всего ситуация в центре города и в метро. Согласно данным мониторинговых сервисов, проблемы затронули всех операторов "большой четверки" – МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2.

В то же время россияне отмечали, что у них работали сайты из так называемого "белого списка".

Такие махинации российских властей не проходят бесследно – бизнес теряет по 7 миллионов долларов в день. Больше всего страдают сервисы каршеринга, курьерские службы и предприятия розничной торговли.

Также прекратила работу незначительная часть банкоматов и терминалов – и, которая была подключена к мобильной связи.

Серьезные убытки – до 50% – несут заведения питания, которые не имеют проводного интернета – например, мафы.

"Яндекс Такси" в Москве предлагает заказывать авто за наличные. Такое предложение в их приложении появляется, если не удается загрузить функционал.

Что говорят власти и операторы связи?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи нужны для обеспечения безопасности граждан от украинских атак. Он отмечает, что ограничения продлятся "так долго, как потребуется"

Оппозиционные российские СМИ предполагают, что власти России тестируют технологию "белых списков", когда ограничений избегают лишь отдельные онлайн-ресурсы.

По данным проекта "На связи" ограничения мобильного интернета в России применены в 62 регионах, а в 58 из них действуют "белые списки"

Напомним, что 20 февраля Путин подписал закон, который обязывает операторов связи приостанавливать предоставление услуг абонентам, если этого требует ФСБ.

Компания-провайдер интернет-связи "Ростелеком" прямым текстом сообщает своим клиентам о "мерах безопасности", когда те пытаются открыть определенные сайты. В то же время "Ростелеком" указывает, что бесперебойно работают:

Сайт "Ростелекома";

Сервисы "Яндекс";

Портал Госуслуг;

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники";

Сервис Mail.ru;

Мессенджер Max (альтернатива "Телеграму").

Москвичи переходят на пейджеры, рации и бумажные карты

С 6 по 10 марта продажи бумажных карт – атласов и путеводителей – в Москве выросли на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Если взять отдельно автодорожные карты, то их спрос вырос аж на 170%

Продажа раций выросла на 27%, пейджеров – на 73%, стационарных телефонов – на 25%.

Тем временем московские театры просят москвичей печатать свои билеты заранее или сохранять их в памяти смартфона.

Водителей также предупредили о возможных сбоях при оплате парковки и посоветовали использовать функцию постоплаты.

Ирландский журналист рассказал, как живут обычные россияне