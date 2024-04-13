В Минобороны сказали, когда на ВВК начнут вызывать тех, кого ранее признали ограниченно годными

В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон относительно отмени статуса "ограниченно годный". Уже известно, когда начнут вызывать на ВВК тех, кто раньше его имел.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает 24 Канал.

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Уже этой весной

Чиновник отметил, что президент подписал закон №10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен".

Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными,

– подчеркнул Гаврилюк.

Что надо знать о прохождении ВВК

Согласно закону, граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр.

Комиссия должна определить, к какой теперь категории принадлежит человек.

Однако, осмотр будет возможен после того, как подзаконные нормативно-правовые акты, в частности, приказ №402 Минобороны, будут приведены в соответствие с этим законом. К этому времени ВВК не будут иметь правового основания действовать по нормам, которые закрепляет закон №10313.

Отныне есть только два вывода ВВК – "годен" и "непригоден" к военной службе.