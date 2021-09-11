Огромная скала упала на жилые дома в Мексике: жуткие фото

В Мексике часть скалы отломилась и разбила жилые дома. Погиб по меньшей мере один человек, еще около 10 – пропали без вести.

Трагедия произошла в штате Мехико в поселке Тлалнепантла. Дома просто засыпало камнями.

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Случай со скалой могли спровоцировать ливни и землетрясение

Вероятно, что жуткий случай спровоцировали стихийные бедствия, ведь на этой неделе Мексику изрядно заливало дождями. А в Акапулько ранее произошло землетрясение.

К поискам привлекли собак

Из-за большой опасности жителей 80 домов поблизости эвакуировали. Пока на месте работают спасатели. Служебные собаки добивают найти людей, которые живы, однако до сих пор заблокированы под завалами.

Участие в спасательной операции принимали и волонтеры. Они образовывали цепи, которые медленно разбирали камни. Однако впоследствии спасатели решили убрать с места добровольцев и оставить только членов семей.

Смотрите ужасные фото из Мексики / Фото AP:

Вблизи Акапулько ранее произошло землетрясение

Отметим, что вблизи мексиканского курорта Акапулько 7 сентября произошло землетрясение. В результате удара стихии погиб один человек. Сейсмологи говорят, что магнитуда землетрясения достигала 7.

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Толчки ощущали даже в Мехико, которое расположено в 370 километрах от эпицентра. Без света временно осталось около 1,6 миллиона жителей страны.