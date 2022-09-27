Масштаб трагедии понимают не все: Чубаров о последствиях мобилизации для Крыма

В россии продолжается объявленная владимиром путиным "частичная" мобилизация. Россияне вручают преступные повестки и во временно оккупированном Крыму.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты на полуострове устраивают настоящие облавы.

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Российские военные обходят дома и ищут, как они говорят, "дезертиров".

"Разворачивается огромная трагедия"

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас в оккупированном Крыму разворачивается огромная трагедия.

Не все в украинском обществе понимают масштаб трагедии. В оккупированном россией Крыму проживает не менее 500 тысяч этнических украинцев и 300 тысяч крымских татар. Сейчас их хотят заставить взять в руки русское оружие и пойти на брата, родственника против своего государства,

– подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что в самой россии тоже есть сотни тысяч этнических украинцев. Даже несмотря на то, что они граждане страны-агрессора и в определенной степени обрусевшие, их также направляют против бывших земляков.

Рефат Чубаров рассказал о принудительной мобилизации россией крымских татар: смотрите видео

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Чубаров напомнил, что Женевская конвенция запрещает стране-оккупанту мобилизовать жителей оккупированных территорий.

"Однако россия 24 февраля продемонстрировала, что ее не останавливают никакие международные акты", – добавил он.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы остановить преступные действия россии, страны Запада должны предоставлять как можно больше оружия Украине и ввести более жесткие санкции против кремля.

Нужно наконец подавить эту тварь, которая взбесилась и уже не поддается лечению. Имя этого "животного" – российская федерация,

– сказал Чубаров.

Крымские татары пытаются избежать мобилизации

Как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, крымские татары прислушались к призыву украинской власти. Они пытаются избежать принудительной мобилизации и уехать за границу.

Однако на многих границах разворачиваются человеческие трагедии. На российско-грузинской и на границах некоторых балтийских стран наших людей не пускают,

– рассказал Чубаров.

По его словам, пограничники могут придраться к таким вещам, как отсутствие у ребенка, рожденного на оккупированной территории, свидетельства о рождении украинского образца.

Что должны сделать украинские власти

Чубаров призвал украинские власти помочь людям с оккупированных территорий.

Нужно открывать гуманитарные коридоры и упростить процедуру пересечения границ других стран для наших людей с оккупированных территорий,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

"Частная" мобилизация в Крыму: коротко