Масштаб трагедии понимают не все: Чубаров о последствиях мобилизации для Крыма
В россии продолжается объявленная владимиром путиным "частичная" мобилизация. Россияне вручают преступные повестки и во временно оккупированном Крыму.
Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты на полуострове устраивают настоящие облавы.
Читайте также Российские угрозы ядерным ударом: какие сдерживающие факторы могут предотвратить опасность
Российские военные обходят дома и ищут, как они говорят, "дезертиров".
"Разворачивается огромная трагедия"
По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас в оккупированном Крыму разворачивается огромная трагедия.
Не все в украинском обществе понимают масштаб трагедии. В оккупированном россией Крыму проживает не менее 500 тысяч этнических украинцев и 300 тысяч крымских татар. Сейчас их хотят заставить взять в руки русское оружие и пойти на брата, родственника против своего государства,
– подчеркнул Чубаров.
Он добавил, что в самой россии тоже есть сотни тысяч этнических украинцев. Даже несмотря на то, что они граждане страны-агрессора и в определенной степени обрусевшие, их также направляют против бывших земляков.
Рефат Чубаров рассказал о принудительной мобилизации россией крымских татар: смотрите видео
Как мир может повлиять на россию
Чубаров напомнил, что Женевская конвенция запрещает стране-оккупанту мобилизовать жителей оккупированных территорий.
"Однако россия 24 февраля продемонстрировала, что ее не останавливают никакие международные акты", – добавил он.
По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы остановить преступные действия россии, страны Запада должны предоставлять как можно больше оружия Украине и ввести более жесткие санкции против кремля.
Нужно наконец подавить эту тварь, которая взбесилась и уже не поддается лечению. Имя этого "животного" – российская федерация,
– сказал Чубаров.
Крымские татары пытаются избежать мобилизации
Как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, крымские татары прислушались к призыву украинской власти. Они пытаются избежать принудительной мобилизации и уехать за границу.
Однако на многих границах разворачиваются человеческие трагедии. На российско-грузинской и на границах некоторых балтийских стран наших людей не пускают,
– рассказал Чубаров.
По его словам, пограничники могут придраться к таким вещам, как отсутствие у ребенка, рожденного на оккупированной территории, свидетельства о рождении украинского образца.
Что должны сделать украинские власти
Чубаров призвал украинские власти помочь людям с оккупированных территорий.
Нужно открывать гуманитарные коридоры и упростить процедуру пересечения границ других стран для наших людей с оккупированных территорий,
– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
"Частная" мобилизация в Крыму: коротко
- Всего за несколько дней на временно оккупированном полуострове выдали 1,5 тысяч повесток крымским татарам.
- По информации представителя президента Украины в АР Крым в 2017 – 2018 годах Бориса Бабина, каждое наименьшее село полуострова получало по меньшей мере 10 преступных повесток.
- Как рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев, повестки мужчинам выдают именно там, где компактно проживают крымские татары, или там, где они часто бывают – на предприятиях, рынках и других местах скопления представителей этой нации.