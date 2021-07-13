Это, скорее, ритуальные танцы, чем подыгрывание Кремлю, – Огрызко о заявлениях Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце своей каденции решила настаивать на внедрении формулы Штайнмайера. Это похоже на ритуальные танцы.

Ведь немецкая дипломатка прекрасно понимает, что реализация минских договоренностей – это бесперспективное дело. Такое мнение в эфире высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Огрызко: поведение Меркель – дипломатическая игра

По его словам, поведение Меркель похоже на определенную дипломатическую игру.

Я думаю, это, скорее, ритуальные танцы, чем подыгрывание Кремлю,

– подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что таким образом канцлер решила отреагировать на якобы слишком жесткие условия Президента Украины Владимира Зеленского относительно "Северного потока-2".

На встрече с Меркель украинский президент заявил , что в вопросе "Северного потока-2" Киев должен иметь гарантии энергетической безопасности. Зеленский отметил, что Украина находится в опасности , потому потребовал конкретики от канцлера.

"Поэтому это ритуальные заявления о приверженности минским договоренностям, о формуле Штайнмайера и особом статусе. Хотя понятно, что ни одно, ни другое, ни третье реализовано не будет", – добавил Огрызко.

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