Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ опубликовали новые неопровержимые доказательства

Оккупанты цинично пытаются снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", придумывая различные оправдания. Однако Служба безопасности Украины опубликовала новые неопровержимые доказательства того, что именно Россия совершила военное преступление.

Ранее в Кремле цинично врали, что якобы "не наносят ударов по гражданским объектам" и придумали какие-то басни об "антиракете". Впрочем, каждое слово российских пропагандистов – это бессмысленные оправдания военного преступления и циничная ложь, зато существуют неопровержимые доказательства, что Россия целенаправленно атаковала детскую больницу.

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Новые доказательства военного преступления России

СБУ опубликовала новые доказательства, которые подтверждают, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой типа Х-101. Так, на месте удара нашли обломок двигателя крылатой ракеты, а также другие части российской ракеты:

обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых публиковали ранее.

Обломки ракеты Х-101 возле "Охматдета" / Фото СБУ

Сейчас следователи продолжают собирать все вещественные доказательства, которые подтверждают, что именно Россия совершила военное преступление. Кроме того, все эксперты дают однозначный вывод – россияне целенаправленно били по детской больнице.

Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов,

– отметили в СБУ.

Следователи также отмечают, что на то, что "Охматдет" атаковали именно российской ракетой Х-101 указывают следующие факты:

Характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущ именно для боевой части Х-101 (400 килограммов). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.

Пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗРК, в том числе – для ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу за несколько сотен метров, с размерами здания на переднем плане – циничная и бессмысленная манипуляция.

Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

Нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.

Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия,

– подчеркнул глава СБУ.

. В результате ракетных обстрелов 8 июля в Киеве погиб 31 человек, 117 – получили ранения. Среди погибших – 4 детей.