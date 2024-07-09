Удар по "Охматдету": под атаку попала девочка, травмированная обстрелом драмтеатра в Чернигове

Российская армия 8 июля атаковала в Киеве детское медицинское учреждение "Охматдет". Во время атаки в больнице находилась 13-летняя Ксения из Чернигова вместе с мамой.

Ранее девочка уже попадала под ракетный удар в родном городе, когда россияне обстреляли черниговский драмтеатр. В Киев Ксения приехала на лечение полученных травм.

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Как пережила атаку "Охматдета" 13-летняя Ксения из Чернигова

Семья Вербицких приехала в Киев 8 июля, ведь на следующий день у их дочери должна была состояться плановая операция в "Охматдете". После ракетного удара по драмтеатру в Чернигове Ксения получила ранения ноги, руки и предплечья.

У нас должна была быть 9 июля плановая операция. Должны были снять фиксатор. Когда кость из ноги в руку ставили, там же с двух сторон поставили фиксаторы. Отторжение одного фиксатора было еще в апреле, мы его сняли. А с другой стороны тоже нужно было снять,

– рассказала мама девочки Лада Вербицкая.

Во время ракетного удара по детской больнице "Охматдет" женщина с дочкой оформлялись в медучреждение. По словам женщины, в результате вражеской атаки было много неприятных впечатлений.

"Мы были в отделении микрохирургии, оформились и тут все началось. Мы побежали в подвал. Был очень большой гул. Мы за папу нашего волновались, его рядом не было", – сказала мама девочки.

Отец Ксении во время ракетного удара находился на улице, и получил после удара осколочные ранения. Лада и Ксения ранений не имели, но были шокированы тем, что произошло.

Папа наш сидел в машине под корпусом с вещами. Уже когда мы все были в подвале, вытаскивали эти осколки. Потом в подвале проводка загорелась, дым начался. Надо было выходить на улицу, потому что сильно задымилось. Мы никакую медицинскую помощь не получали, когда появилась возможность поехать на машине, то мы очень быстро поехали домой. Нас Бог сохранил, что не было места на стоянке. То есть далеко пришлось поставить машину,

– отметила Лада Вербицкая.

Что будет с лечением Ксении дальше

В общем Ксении сделали 14 операций. Однако, когда будет следующая, по словам ее мамы, еще неизвестно. Сейчас 13-летняя девочка находится с родными дома.

"На ноге, которая была травмирована, где были раны, их позашивали, осколки вытащили. Там остались рубцы. А с другой ноги, где брали кость, там тоже большой шов. Руку она может поднимать. Сняли гипс, был последний рентген, и сказали, что надо разрабатывать руку", – рассказала мама.

К слову, российская армия целенаправленно целилась в детское медицинское учреждение, доказательством чего являются распространенные видео украинцами, в направлении "Охматдета" летят несколько вражеских ракет. На месте происшествия уже завершили поисково-спасательную операцию: 2 человека погибли, еще 32 – получили ранения.