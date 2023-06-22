"Ох**неть": в сети появились первые кадры с Чонгарского моста после прилета

Утром "хлопок" прилетел по Чонгарскому мосту. Местные жители опубликовали первые кадры после прилета.

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Российские захватчики поймали панику. Об этом пишет 24 канал.

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Появились кадры после удара по мосту

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали кадры, снятые сразу по прилету по Чонгарскому мосту. Неизвестный мужчина, снимающий видео, мягко говоря, удивлен. Пока 24 Каналу трудно установить, откуда именно велась съемка. Однако на записи можно услышать, что он подумал, что это атака на Джанкой.

То, что сразу бросается в глаза на видео – большой серый столб дыма, поднимающийся над мостом. Однако, это еще не все. Если обратить внимание на передний план, то можно увидеть оборонительную линию оккупантов – зубы дракона.

Крым с Херсонской областью соединяют 2 дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна через Чонгар. Именно дорога через Чонгар, которая была атакована, самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.

Видео после прилета по Чонгарскому мосту: смотрите видео

На этом направлении прилетело сразу по двум мостам

Интересно, что кроме основного Чонгарского моста сразу прилетело и по старому мосту через проложенный рядом Сиваш. Очевидно, "на всякий случай".

Пока автомобили через Чонгар не пропускают. Оккупанты призвали людей прокладывать маршруты через Армянск.

Стоит отметить, что это не единственный приятный "хлопок" за это утро – есть попадание в местонахождение оккупантов под Бердянском.

Под Бердянском прилетело по турбазе "Роза"