Белый дом и Сенат близки к компромиссу по охране границы с Мексикой, – СМИ

В Конгрессе США уже длительное время ведутся споры. Одним из дискутивных вопросов стала охрана границ государства.

Конгресс США близок к заключению соглашения с администрацией Байдена, которая предусматривает введение новых радикальных мер пограничного контроля. В частности, говорится о праве прекращать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища при резком увеличении количества мигрантов.

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В США беспрецедентный уровень нелегальных пересечений границы

Анонимные источники сообщили, что после нескольких недель обсуждений за закрытыми дверями, сделку могут наконец-то представить.

На южной границе зафиксирован беспрецедентный уровень нелегальных переходов, поэтому этот законопроект должен урегулировать этот вопрос.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.

Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, стоит ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как бывший президент Дональд Трамп выступил против нее.

Байден назвал, при каком условии готов закрыть границы США