Часть охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса попала под удар осколков снаряда, который преждевременно сдетонировал. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно об инциденте с Вэнсом?

Осколки выпущенного из гаубицы М777 во время демонстрации 155-миллиметрового артиллерийского снаряда попали в мотоцикл из кортежа Вэнса и автомобиль дорожной патрульной службы Калифорнии. Ни один офицер не пострадал.

К слову, губернатор Калифорнии и демократ Гэвин Ньюсом раскритиковал учения и приказал перекрыть участок автомагистрали Interstate 5 вопреки рекомендациям военных, считавших стрельбы безопасными. Это вызвало значительные пробки на трассе, которой ежедневно пользуется около 80 000 человек.

Мы любим наших морских пехотинцев и благодарны Кэмп-Пендлтону, но в следующий раз вице-президент и Белый дом не должны так легкомысленно относиться к жизни людей ради своих тщеславных проектов,

– упрекнул Ньюсом.

Интересно, что сначала пресс-секретарь Вэнса отказался от комментариев и направил журналистов к военным, которые уже начали расследование инцидента.

Зато начальник пограничного отдела патрульной службы Тони Коронадо назвал ситуацию "необычной и тревожной", передает The Daily Beast. Он отметил, что боевые стрельбы над активными автомагистралями происходят нечасто.

Уже в воскресенье, 19 октября, Вэнс сообщил журналистам, что "прекрасно провел время" с морскими пехотинцами. "Они были очевидно в восторге, и я тоже был весьма в восторге", – сказал он по дороге обратно в Вашингтон.

Что сейчас происходит в США?