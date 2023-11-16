Хладнокровное молниеносное убийство: охранник Эрдогана спас президента от осы

В сети появилось видео, как охранник Эрдогана спасает президента от осы. Подробнее об инциденте расскажет 24 Канал.

В среду 15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал в парламенте. Впоследствии в сети обратили внимание на курьез во время выступления.

Смотрите также Есть два момента: что влияет на риторику Эрдогана по Израилю

На Эрдогана села оса

Насекомое село на плечо президента. Вероятно, политик не заметил его, поскольку был занят важным выступлением: он критиковал Израиль за его действия в Секторе Газа.

Однако на осу отреагировал охранник Эрдогана. Он мужественно и быстро смахнул ее с плеча президента, а затем раздавил. Смешно, что для этого ему пришлось буквально протиснуться между Эрдоганом и президиумом. Турецкий лидер повернулся к мужчине, когда тот уже ушел.

Охранник спасает Эрдогана от осы: смотрите видео

В соцсети Х, где распространили это видео, шутят:

"Это был израильский шпион";

"Насекомое было в нескольких сантиметрах от головы Эрдогана";

"Надо было просто разрешить ей совершить свое смертельное нападение на президента Турции Эрдогана. Не стоит рисковать жизнью из-за осы".

Комический эффект создает то, что прилет насекомого и последующую его "ликвидацию" представляют как прекращение настоящего покушения на убийство президента.

Курьезы с животными

Забавные видео с животными интересны многим. Милые сами по себе, пушистики часто попадают в смешные ситуации.