Газпром отправил свою ЧВК на войну в Украину, – WSJ

Российская газодобывающая организация "Газпром" теперь поставляет не только газ. Для демонстрации лояльности Кремлю на войну в Украину фирма отправляет своих охранников.

По данным издания, "Газпром" активно помогает обеспечить живую силу на передовых позициях в Украине. Собственно, в последние месяцы предприятие создало частные охранные компании и завербовало туда работников.

Смотрите также Важная карта в игре за власть в России: что ждет вагнеровцев после выхода из Бахмута

Охранники уже отправились умирать в Украине

Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю,

– пишет издание.

Бывший охранник Газпрома, уже получивший ранение на войне, обратился к своим коллегам и заявил, чтобы те сидели дома и не ехали в Украину.

The Wall Street Journal пишет, что такие охранные компании подражают террористической организации "Вагнера", однако в них входит гораздо меньше людей. Также в подобных группах боевикам платят более высокую зарплату, чем получают вагнеровцы.

Добавляют, что кремлевский диктатор уже не хочет начинать новую масштабную мобилизацию, поэтому Кремль передал набор новобранцев частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных госконтрактов.

Газпром – так называемый кошелек Путина, который уже 20 лет возглавляет Алексей Миллер – друг российского диктатора.

К слову, российский премьер Михаил Мишустин уже подписал соответствующий документ, который разрешает создание Газпромом собственной частной военной компании.

Собственно этот документ предусматривает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70%. Остальные 30% будут принадлежать "частной охранной организации "Стаф-центр"".

Мы же напомним, что чем больше людей Россия отправляет в Украину, тем больше черных пакетов возвращается назад.

Актуальные потери врага

Так, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 470 врагов. Всего с начала полномасштабного вторжения армия России сократилась на 207 910 бойцов.

Что касается техники, то в металлолом уже превратили немало машин врага. За 15 месяцев полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили: