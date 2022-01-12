С охраной и вертолетами: Токаев впервые с начала столкновений приехал в Алматы

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев впервые с начала протестов прибыл в Алматы. Очевидцы 12 января заметили у отеля Rixos президентский кортеж.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали подтвердил, что президент прибыл в Алматы. Он участвовал в заседании оперативного штаба.

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Также Уали рассказал, что состоялась встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военных.

Заметим, что первоначально официальной информации о визите Токаева в Алматы не было. Однако журналистам это подтверждали источники в силовых структурах и администрации президента.

Кортеж Токаева и вертолеты

Президентский кортеж был замечен на улицах Алматы. Делегация отправилась в гостиницу Rixos. Очевидцы также делятся видео с большим количеством гражданских и военных вертолетов над городом.

Военную технику также заметили и на парковке у гостиницы Rixos.

Что происходит в Казахстане

Масштабные протесты в Казахстане возникли 3 января. Митингующие требовали снизить цену на газ. Стоимость голубого топлива пообещали снизить, но демонстранты предъявили новые политические требования.

Токаев обратился в страны ОДКБ. Казахские силовики отказывались стрелять в свой народ, поэтому открывать огонь позволили так называемым "миротворцам".

Сам глава государства называл протестующих "террористами", которые якобы пытались захватить государственную власть.

В Казахстане в настоящее время находятся более 2 тысяч "миротворцев".

Уже 1 января Токаев сказал, что ОДКБ приступят к уходу из страны. Продолжится этот процесс до 10 дней. По словам политика, ситуация стабилизировалась.

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