С охраной и вертолетами: Токаев впервые с начала столкновений приехал в Алматы

12 января 2022 , 11:09
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Источник:

Tengrinews.kz

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев впервые с начала протестов прибыл в Алматы. Очевидцы 12 января заметили у отеля Rixos президентский кортеж.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали подтвердил, что президент прибыл в Алматы. Он участвовал в заседании оперативного штаба.

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Также Уали рассказал, что состоялась встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военных.

Заметим, что первоначально официальной информации о визите Токаева в Алматы не было. Однако журналистам это подтверждали источники в силовых структурах и администрации президента.

Кортеж Токаева и вертолеты

Президентский кортеж был замечен на улицах Алматы. Делегация отправилась в гостиницу Rixos. Очевидцы также делятся видео с большим количеством гражданских и военных вертолетов над городом.

Военную технику также заметили и на парковке у гостиницы Rixos.

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Автор: Ольга Музика