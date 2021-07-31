В охваченной пожарами Турции упал метеорит: видео

В Турции, в которой уже четвертый день не утихают пожары, над Измиром пролетел метеорит. Местные жители уверены, что это знак бедствия.

Около 01:00 по Киеву над Измиром пролетел метеорит. Этот момент удалось зафиксировать очевидцам.

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Заявлений о падении метеорита нет

Очевидцы говорят, что метеорит упал возле города и от падения прогремел взрыв, однако комментариев от властей нет.

Падение метеорита над Измиром: видео

Местных жителей смущает падение метеорита. Они убеждены, что это знак бедствия.

Пожары в Турции: главное