Это не впервые страна-террористка так действует, – ОК "Юг" об обстреле Херсонщины фосфорными бомбами
Враг продолжает терроризировать Херсон, не только обстреливая его из разных видов вооружений, но и применяя запрещенные фосфорные боеприпасы. Эту тактику оккупанты применяют не впервые.
Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, передает 24 канал.
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Гуменюк отметила, что страна-террористка не в первый раз нарушает законы и обычаи ведения войны.
Россия не в первый раз нарушает международные конвенции. И эти факты обязательно будут приложены в международные ссуды,
– подчеркнула она.
Добавим, что накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что враг обстреливает деоккупированный Херсон разным вооружением, в частности применяет запретные фосфорные боеприпасы. Последний подобный случай зафиксировали 23 декабря. Кроме того, город ежедневно обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии.
Еще в ноябре в сети появились видео обстрела позиций ВСУ фосфорными снарядами около Бахмута. На обнародованных кадрах можно увидеть яркие вспышки в темном небе.
Почему фосфорные боеприпасы запрещены
- Эти боеприпасы использовали еще в Первой мировой войне, однако со временем их запретили. Все потому, что такое оружие может вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть.
- Известно, что в оружии с белым фосфором зажигательный заряд горит при очень высокой температуре: 800 – 900 градусов. Этого достаточно, чтобы прожечь все на своем пути.
- Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.