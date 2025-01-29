В ОК "Запад" прокомментировали штрафование мэров на Львовщине за невыполнение планов мобилизации

ОК "Запад" поддержало штрафы для мэров Львовщины за нарушение мобилизационных планов. В то же время городские головы будут обжаловать эти решения в суде.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий ОК "Запад" для BBC News Украина. Там поддержали решение об оштрафовании нескольких городских голов Львовщины за невыполнение планов мобилизации, подчеркивая соответствие таких действий действующему законодательству.

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ОК "Запад" поддержало штрафы для мэров

Военные считают, что местные органы власти должны обеспечивать военный учет, а также прибытие призывников в пункты сбора.

В условиях агрессии России против Украины призываем всех участников этого процесса к совместной слаженной работе, которая должна преследовать одну единственную цель – нашу победу,

– добавили в ОК "Запад".

Городские головы Дрогобыча, Борислава, Трускавца, Сходницы и Меденич уже получили штрафы за срыв мобилизационных мероприятий. В частности, Тарас Кучма из Дрогобыча был оштрафован на 36 тысяч гривен после того, как не смог явиться на вызов в ТЦК из-за официальных мероприятий в городе. Мэры планируют обжаловать эти постановления в суде.

