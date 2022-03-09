Оказались в сложных жизненных обстоятельствах: адреса и телефоны помощи в Киеве
Источник:телеграмм КГГА – официальный канал
Столичные терцентры социального обслуживания обеспечили продуктами и горячим питанием около 7 тысяч человек. Об этом сообщили в КГГА.
Известно, что 11 территориальных центров продолжают работу в условиях военного положения.
Важно Кулеба обратился в международное сообщество из-за обесточивания Чернобыльской АЭС
Кроме этого, доставлено 4568 продуктовых наборов нуждающимся. Еще более 2 тысяч человек получили горячее питание.
Социальные работники предоставляют и услуги обслуживания домой одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью и паллиативным больным. Это приготовление пищи, закупка продуктов, кормление, уборка и т.д. Такие услуги сейчас получают более 3 тысяч человек.
Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах, обращайтесь в территориальные центры своего района и оставляйте заявку на помощь.
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
- ул. Котельникова, 32/11
- 0444509166
Голосеевский район
- ул. Л. Толстого, 25/2
- 0442350040
Дарницкий район
- ул. Вербицкого, 9-И
- 0445624730
Деснянский район
- ул. Будищанская, 4
- 0445337251
Днепровский район
- ул. Курнатовского, 7-А
- 0445120035
Оболонский район
- ул. Озерная, 18-А
- 0444140941
Печерский район
- ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
- 0442852359
Подольский район
- ул. Братская, 15/9
- 0444250512
Святошинский район
- ул. Жмеринская, 22-А
- 0444059275
Соломенский район
- б-р О. Гавела, 83-А
- 0444977327
Шевченковский район
- ул. Сальского, 11-А
- 0444670014
Горячая линия КГГА 15-51 также принимает заявки в помощь. Также в Киеве работает Гуманитарный штаб. Оставить заявку, если вы нуждаетесь в помощи, можно на сайте – ссылка здесь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!