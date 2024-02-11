Ситуация на Авдеевском направлении очень непростая, у оккупантов есть определенные успехи. Подробнее о том, чем это грозит ВСУ, 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Заметим, что бои с россиянами продолжаются уже на окраинах города.

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Какие планы ВСУ может сломать захват Авдеевки

Россияне до сих пор давят на Авдеевском направлении. Ситуация там остается сложной, ведь оккупанты стремятся захватить этот город до так называемых выборов президента России.

С нашей стороны Авдеевку рассматривали как плацдарм для освобождения Донецка. Если россияне смогут нас вытеснить оттуда, этот плацдарм исчезает и им удается нас отодвинуть от Донецка,

– отметил Денис Попович.

Военный обозреватель отметил, что по определенным данным позади Авдеевки, на определенном расстоянии, уже строят фортификационные сооружения в Донецкой области. Поэтому если украинским военным придется отступить, то на подготовленные позиции, что, конечно, уже очень хорошо.

"Это также пропагандистская, хоть и пиррова, победа для россиян, ведь мы знаем, какие потери они понесли и что они хотели захватить Авдеевку еще далеко осенью. Уже более 4 месяцев продолжается оборона Авдеевки, и там огромные потери (россиян – 24 Канал), которые не соизмеримы с военной целью", – объяснил Попович.

Поэтому учитывая то, какие огромные потери понесла оккупационная армия на Авдеевском направлении, военная целесообразность захвата города должна была исчезнуть еще несколько месяцев назад. Однако остается политическая цель – Владимир Путин хочет получить "подарок" к выборам.

Россияне могут захватить Часов Яр

Заметим, что российские оккупанты также имеют определенные успехи у Часового Яра, неподалеку от Бахмута.

Захват Часового Яра грозит тем, что враг сможет с севера выйти в тыл к тем подразделениям Вооруженных Сил Украины, которые сейчас ведут бои на юг – в сторону Клещеевки,

– отметил военный обозреватель.

К сожалению, если россиянам удастся пробраться в тыл к украинским военным, им придется отступать. Это, свою очередь, существенно отдалит ВСУ от Бахмута.

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