Ситуація на Авдіївському напрямку є дуже непростою, в окупантів є певні успіхи. Детальніше про те, чим це загрожує ЗСУ, 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зауважимо, що бої з росіянами тривають вже на околицях міста.

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Які плани ЗСУ може зламати захоплення Авдіївки

Росіяни досі тиснуть на Авдіївському напрямку. Ситуація там залишається складною, адже окупанти прагнуть загарбати це місто до так званих виборів президента Росії.

З нашого боку Авдіївку розглядали як плацдарм для звільнення Донецька. Якщо росіяни зможуть нас витіснити звідти, цей плацдарм зникає і їм вдається нас відсунути від Донецька,

– наголосив Денис Попович.

Військовий оглядач зауважив, що за певними даними позаду Авдіївки, на певній відстані, вже будують фортифікаційні споруди в Донецькій області. Тож якщо українським військовим доведеться відступити, то на підготовлені позиції, що, звісно, вже дуже добре.

"Це також пропагандистська, хоч і піррова, перемога для росіян, адже ми знаємо, яких втрат вони зазнали і що вони хотіли захопити Авдіївку ще далеко восени. Вже понад 4 місяці триває оборона Авдіївки, і там величезні втрати (росіян – 24 Канал), які не співмірні з військовою ціллю", – пояснив Попович.

Тож з огляду на те, яких шалених втрат зазнала окупаційна армія на Авдіївському напрямку, військова доцільність захоплення міста мала зникнути ще кілька місяців тому. Однак залишається політична ціль – Владімір Путін хоче отримати "подарунок" до виборів.

Росіяни можуть захопити Часів Яр

Зауважимо, що російські окупанти також мають певні успіхи біля Часового Яру, що неподалік від Бахмута.

Захоплення Часового Яру загрожує тим, що ворог зможе з півночі вийти у тил до тих підрозділів Збройних Сил України, які зараз ведуть бої на південь – в бік Кліщіївки,

– зазначив військовий оглядач.

На жаль, якщо росіянам вдасться пробратися в тил до українських військових, їм доведеться відступати. Це, своєю чергою, суттєво віддалить ЗСУ від Бахмута.

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