Ситуация вокруг Авдеевки обостряется, – Черник оценил угрозу от возможной потери города

Россияне усиливают штурм Авдеевки. Из-за этого продолжаются дискуссии о возможности вывода оттуда украинских войск. В то же время Силы обороны на этом направлении продолжают наносить врагу очень серьезные потери.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что в этом вопросе есть несколько важных позиций. Самое главное – это понимать стратегию противника в Авдеевке.

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Может ли Украина потерять город

Стратегия оккупантов осталась неизменной – они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Такую задачу дали им командиры. Россияне поняли, что своей главной цели – уничтожение украинской государственности – они не достигнут, поэтому сосредоточились на другой.

Путину нужны хорошие результаты. В понимании оккупантов это Донетчина и Луганщина. В конце концов, именно это стало поводом для войны. Авдеевка – ворота для выполнения этой задачи,

– подчеркнул Черник.

Часто можно услышать параллели с Бахмутом. Тогда также говорили, что взятие города станет катастрофой, но этого не произошло. Россияне действительно захватили Бахмут, но все окружающие командные высоты остались украинскими. Продвинуться дальше враг не может.

Ситуация вокруг Авдеевки обостряется. Если наше командование придет к выводу, что этот укрепленный район надо оставлять, то катастрофы также не будет,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому стоит помнить, что битвы могут быть проиграны, самое важное – выиграть войну. Можно вспомнить, как в Первой мировой Румыния проиграла все битвы Австро-Венгерской империи, но в конечном итоге войну выиграла.

Россияне продвигаются в Авдеевке