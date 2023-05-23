Об этом заявили аналитики американского издания. По их мнению, это – Пиррова победа, которая не поможет захвату всей территории Донецкой области.

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Американская газета отмечает, что Москва вряд ли сможет конвертировать завоевание разгромленного города в дальнейшее продвижение к конечной цели Путина – захват всего Донбасса.

Город представляет собой кучу развалин, без электричества, воды и всего прочего, что нужно для оккупационных частей, и не может служить базой для дальнейшего наступления на украинскую территорию. Украинская армия отступила на гораздо более удобные оборонительные линии на высотах за городом,

– отмечают авторы статьи.

Кроме того, вслед за военными экспертами NYT отмечает, что россияне понесли в многомесячном штурме Бахмута серьезные потери. Более того, оккупанты не забирают тела своих погибших – они гниют в городе и в его окрестностях.

Обратите внимание! Враг каждый день получает сотни погибших и десятки единиц уничтоженной техники. Только за последние сутки Россия потеряла 480 единиц личного состава. В целом же с начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли 204 360 россиян.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что разрушенные войной украинские города, в частности Бахмут, похожи на Хиросиму после Второй мировой войны.

Почему оккупантам скоро будет несладко

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, что позволяет уничтожать оккупантов. Предварительно представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что украинские военные не покинули Бахмут и продолжают удерживать позиции в городе, отражая атаки армии России.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные Силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет,

– подчеркнул он.

По его словам, мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества.