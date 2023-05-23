Про це заявили аналітики американського видання. На їхню думку, це – "піррова перемога", яка не допоможе захопленню всієї території Донецької області.

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Американська газета наголошує, що Москва навряд чи зможе конвертувати завоювання розгромленого міста в подальший поступ до кінцевої мети Путіна – захоплення всього Донбасу.

Місто є купою руїн, без електрики, води та всього іншого, що потрібно для окупаційних частин, і не може служити базою для подальшого наступу на українську територію. Українська армія відступила на набагато зручніші оборонні лінії на висотах за містом,

– зазначають автори статті.

Крім того, слідом за військовими експертами NYT зазначає, що росіяни зазнали в багатомісячному штурмі Бахмута серйозних втрат. Ба більше, окупанти не забирають тіла своїх загиблих – вони гниють у місті та на його околицях.

Зверніть увагу! Ворог щодня отримує сотні загиблих та десятки одиниць знищеної техніки. Лише за останню добу Росія втратила 480 одиниць особового складу. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло 204 360 росіян.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що зруйновані війною українські міста, зокрема Бахмут, схожі на Хіросіму після Другої світової війни.

Чому окупантам скоро буде непереливки

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів. Попередньо речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що українські військові не залишили Бахмут і продовжують утримувати позиції в місті, відбиваючи атаки армії Росії.

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Збройні Сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.

Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться,

– наголосив він.

За його словами, ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги.