Освободили много, но кое-что под врагом: сколько оккупированных территорий на Днепропетровщине сейчас

Силы обороны отвоевали много территорий в Днепропетровской области. Вероятно, активное продвижение ВСУ там завершилось, однако некоторые села еще оккупированы.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление на Днепропетровщине и какими будут последствия". Наши журналисты обратили внимание, что успехи Сил обороны в регионе не в последнюю очередь стали возможными благодаря соблюдению информационной тишины.

Сколько сейчас оккупированных территорий на Днепропетровщине?

Военный корреспондент 24 Канала Иван Магуряк утверждает, что на конец марта оккупированными остаются села Малиевка и Запорожское Днепропетровской области.

Показываем на карте DeepState оккупированные россиянами села Малиевка и Запорожское на Днепропетровщине:



Оккупированные Малиевка и Запорожское / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! На Днепропетровщине есть по меньшей мере 4 села с названием Запорожское. Но речь о том Запорожском, что возле Новониколаевки и Зеленого Поля.

Все остальные – или в серой зоне, или частично еще оккупированы. Однако следует понимать, что и DeepState иногда обновляет карты с задержкой. Из последних обновлений пока продвижение Сил обороны в районе села Березовое. В то же время российские войска усилили давление на другом отрезке – в районе сел Александроград и Искра в Донецкой области и имели там продвижение в сторону административной границы с Днепропетровской областью,

– информирует он.



Речь об этом участке. Административная граница между Донецкой и Днепропетровской областями частично проходит по реке Волчья / Скриншот 24 Канала

Важно! Село Искра в Донецкой области с 2024 года называется Андреевка-Клевцово. Но многие военные до сих пор по привычке называют его Искра. К слову, на карте DeepState оно тоже обозначено как Искра. В прошлом году "Белые ангелы" рассказывали, что это первое село, куда заезжают, пересекая границу Донецкой области с Днепропетровской.

По мнению Ивана Магуряка, фаза с активным продвижением Сил обороны завершилась. Военкор не исключает дальнейших продвижений украинских войск, но думает, что это уже не будет в таких масштабах, как в феврале.

"Очевидно, что после почти двух месяцев с начала контратак россияне подтягивают резервы на этот участок, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск", – говорится в статье.

