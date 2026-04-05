Освободили много, но кое-что под врагом: сколько оккупированных территорий на Днепропетровщине сейчас
- Силы обороны отвоевали значительную часть территорий в Днепропетровской области, но села Малиевка и Запорожское остаются оккупированными.
- Российские войска усилили давление в районе сел Александроград и Искра (Андреевка-Клевцово) в Донецкой области, пытаясь продвинуться к административной границе с Днепропетровщиной.
Силы обороны отвоевали много территорий в Днепропетровской области. Вероятно, активное продвижение ВСУ там завершилось, однако некоторые села еще оккупированы.
Об этом говорится в материале 24 Канала "Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление на Днепропетровщине и какими будут последствия". Наши журналисты обратили внимание, что успехи Сил обороны в регионе не в последнюю очередь стали возможными благодаря соблюдению информационной тишины.
Сколько сейчас оккупированных территорий на Днепропетровщине?
Военный корреспондент 24 Канала Иван Магуряк утверждает, что на конец марта оккупированными остаются села Малиевка и Запорожское Днепропетровской области.
Показываем на карте DeepState оккупированные россиянами села Малиевка и Запорожское на Днепропетровщине:
Оккупированные Малиевка и Запорожское / Скриншот 24 Канала
Обратите внимание! На Днепропетровщине есть по меньшей мере 4 села с названием Запорожское. Но речь о том Запорожском, что возле Новониколаевки и Зеленого Поля.
Все остальные – или в серой зоне, или частично еще оккупированы. Однако следует понимать, что и DeepState иногда обновляет карты с задержкой. Из последних обновлений пока продвижение Сил обороны в районе села Березовое. В то же время российские войска усилили давление на другом отрезке – в районе сел Александроград и Искра в Донецкой области и имели там продвижение в сторону административной границы с Днепропетровской областью,
– информирует он.
Речь об этом участке. Административная граница между Донецкой и Днепропетровской областями частично проходит по реке Волчья / Скриншот 24 Канала
Важно! Село Искра в Донецкой области с 2024 года называется Андреевка-Клевцово. Но многие военные до сих пор по привычке называют его Искра. К слову, на карте DeepState оно тоже обозначено как Искра. В прошлом году "Белые ангелы" рассказывали, что это первое село, куда заезжают, пересекая границу Донецкой области с Днепропетровской.
По мнению Ивана Магуряка, фаза с активным продвижением Сил обороны завершилась. Военкор не исключает дальнейших продвижений украинских войск, но думает, что это уже не будет в таких масштабах, как в феврале.
"Очевидно, что после почти двух месяцев с начала контратак россияне подтягивают резервы на этот участок, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск", – говорится в статье.
Какая ситуация на Днепропетровщине сейчас?
Согласно данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили участки вблизи трех населенных пунктов – возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине. И у Степногорска, что на Запорожье.
Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол заявил, что от оккупантов освобождено 11 населенных пунктов. Ранее это не анонсировали, чтобы не подвергать людей опасности.
Кроме этого, ВСУ заявили, что Украина пожертвовала отражением Гуляйполя для наступления на Днепропетровщине. Об этом сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун".