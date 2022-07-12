Деньги забрали, в Крым не пускают: у сторонников русского мира при оккупантах бизнес не идет

россияне грабят и терроризируют украинцев на временно оккупированных территориях. Не жалеют даже тех, кто ждал их прихода и откровенно болел за россию.

В частности, у семьи из Херсона, которая была благосклонна к русскому миру, захватчики забрали все. Историю ранее "ватной" семьи 24 каналу эксклюзивно рассказали херсонские партизаны.

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Оккупанты издеваются даже над своими сторонниками

По словам партизана, до начала полномасштабного вторжения херсонская семья владела бизнесом. После прихода русского мира, за который семья открыто болела, они потеряли все, а попытка новой "подработки" потерпела крах.

Ватная семья до вторжения (полномасштабного – ред. 24 канал) имела два магазина. Сейчас ни один не работает – потому что все,

– рассказал активист из Херсона.

Уже под оккупацией сын владельца решил завести новое дело, чтобы хоть как-то заработать деньги, – начал ездить за сахаром в Джанкой. Однако и здесь семью горе-предпринимателей постигла беда.

Одну ходку (сын владельца закрытых магазинов – ред. 24 канал) сделал удачно. На второй к нему фсбшники прицепились – забрали все деньги и запретили ездить в Крым,

– заметил херсонец.

К слову, Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на Юге и массово уничтожают склады оккупантов с боеприпасами и техникой. Тем временем партизаны на местах помогают нашим защитникам и защитницам выбивать захватчиков из Херсона.

В частности, недавно на гауляйтера россиян Владимира Сальдо попытались совершить покушение. К сожалению, взрывчатку, предназначенную для коллаборанта, удалось обнаружить. Ранее благодаря партизанам погибал и получил ранения целый ряд предателей Украины на Херсонщине.

Последние новости из Херсонской области

Украинская разведка перехватила недавний телефонный разговор россиян. Один из оккупантов рассказал, что ВСУ попали по самому главному командованию захватчиков на Херсонском направлении. Он сообщил, что погибли по меньшей мере 12 представителей высшего руководства оккупационного войска.

Начальник Объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что подготовка к деоккупации Юга продолжается еще с 24 февраля – ВСУ ежедневно работают, чтобы освободить территории региона. По ее словам, с получением еще большего количества западного вооружения деоккупация будет происходить более динамично.

Между тем, в разведке сообщили, что 11 июля из Чернобаевки в Крым выехали 6 рефрижераторов с телами погибших оккупантов. При этом некоторых ликвидированных россиян пришлось сжечь на местной свалке возле Херсона.

Вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке снова раздались мощные взрывы на местном военном складе захватчиков.

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