Зокрема, у родини з Херсона, яка була прихильна до русского міра, загарбники забрали все. Історію раніше "ватної" сім'ї 24 каналу ексклюзивно розповіли херсонські партизани.

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Окупанти знущаються навіть зі своїх прихильників

За словами партизана, до початку повномасштабного вторгнення херсонська сім'я володіла бізнесом. Після приходу русского міра, за який родина відкрито вболівала, вони втратили все, а спроба нового "підробітку" зазнала краху.

Ватна родина до вторгнення (повномасштабного – ред. 24 канал) мала два магазини. Зараз жоден не працює – бо всьо,

– розповів активіст з Херсона.

Уже під окупацією син власника вирішив розпочати нову справу, щоб хоч якось заробити гроші, – почав їздити за цукром у Джанкой. Проте й тут родину горе-підприємців спіткала біда.

Одну ходку (син власника закритих магазинів – ред. 24 канал) зробив вдалу. На другій до нього фсбшники причепилися – забрали всі гроші та заборонили їздити у Крим,

– зауважив херсонець.

До слова, Збройні Сили України поступово просуваються на Півдні й масово нищать склади окупантів з боєприпасами та технікою. Тим часом партизани на місцях допомагають нашим захисникам і захисницям вибивати загарбників з Херсонщини.

Зокрема, нещодавно на гауляйтера росіян Володимира Сальдо спробували скоїти замах. На жаль, вибухівку, призначену для колаборанта, вдалось виявити. Раніше завдяки партизанам гинула й зазнавала поранень ціла низка зрадників України на Херсонщині.

Останні новини з Херсонської області

Українська розвідка перехопила нещодавню телефонну розмову росіян. Один з окупантів розповів, що ЗСУ влучили по найголовнішому командуванні загарбників на Херсонському напрямку. Він повідомив, що загинули щонайменше 12 представників найвищого керівництва окупаційного війська.

Начальниця Об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що підготовка до деокупації Півдня триває ще з 24 лютого – ЗСУ щодня працюють, щоб звільнити території регіону. За її словами, з отриманням ще більшої кількості західного озброєння, деокупація відбуватиметься більш динамічно.

Тим часом у розвідці повідомили, що 11 липня з Чорнобаївки у Крим виїхали 6 рефрижераторів з тілами загиблих окупантів. При цьому деяких ліквідованих росіян довелося спалити на місцевому звалищі поблизу Херсона.

Ввечері 11 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці знову пролунали потужні вибухи на місцевому військовому складі загарбників.

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