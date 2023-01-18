В Крыму антиукраинская истерия, – Чубаров объяснил, как она проявляется
Долгожданное освобождение Крыма от российских захватчиков будет сопровождаться восстановлением украинской власти и наведением порядка. Тем временем оккупационная администрация в Крыму запрещает украинскую символику и даже песни.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, в Крыму нет независимых СМИ, а подконтрольные оккупантам медиа нагнетают антиукраинскую истерию.
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Запрет Украины в Крыму
Рефат Чубаров рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне запрещают практически все украинское.
В Крыму вообще такая антиукраинская истерия. Она нагнетается всеми СМИ. В Крыму нет независимых СМИ, они все подконтрольны оккупационной администрации и, вообще, и в самой России нет таких независимых медиа,
– сказал председатель Меджлиса.
Чубаров также рассказал, что граждане Украины, хоть и скрывают свои украинские паспорта от оккупационной администрации, используют их, чтобы покинуть Крым во избежание мобилизации в российскую армию.
Они ими пользуются для того, чтобы как можно скорее покинуть Крым для того, чтобы избежать принудительной мобилизации,
– отметил Чубаров.
Кроме этого, глава Меджлиса отметил, что с лета 2022 года, когда ВСУ совершали успешные прорывы, многие жители Крыма, которые до этого не уделяли внимания обновлению украинских документов, начали этим заниматься.
Рефат Чубаров рассказал об антиукраинской истерии оккупантов в Крыму: смотрите видео
По словам Чубарова, украинские консульства в других странах переполнены соответствующими обращениями.
"Я знаю, что в некоторых консульствах очереди уже на полгода, почти на год вперед", – сказал Рефат Чубаров.
Как российские захватчики издеваются над Крымом
- После оккупации Крыма в 2014 году полуостров погрузился в атмосферу. беззакония и тотальной борьбы русских маргиналов с украинской принадлежностью Крыма. Россияне создали так называемые администрацию и парламент, через которые начали руководить всем происходящим в Крыму.
- Под давлением оккупантов граждан Украины заставляли получать российские паспорта и перерегистрировать имущество согласно российскому законодательству. В случае отказа от российского паспорта, украинцы сталкивались с трудностями трудоустройства и права на имущество. Оккупационные власти воспринимали граждан Украины как иностранцев.
- Формально Крым в оккупации имеет 3 "государственных" языка: украинский, русский и крымскотатарский. Но русские нацисты, за 9 лет оккупации, настолько русифицировали остров, что теперь за украинский язык могут посадить в тюрьму.
- За последними данными, всего в Крыму 250 учеников учатся на украинском языке. Раньше эта цифра была в 50 раз больше.