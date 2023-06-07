Мы уже близко, – легион "Свобода России" обратился к жителям оккупированного Крыма

Легион "Свобода России" уже обратился к жителям временно оккупированного Крыма. Они просят их сообщать о важных данных, чтобы больше приблизить победу Украины.

Бойцы заявили, что не признают оккупацию Крыма. Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву.

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Добровольцы обратились к жителям оккупированного Крыма

В легионе отметили, что их бойцы нуждаются в поддержке жителей Крыма, чтобы приблизиться к победе.

Поэтому легион "Свобода России" просит крымчан сообщать о таком:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),

места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);

лицам, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей, и их данные.

Избегайте этих объектов. Если вы живете рядом и верны Украине, сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить,

– подчеркнули бойцы.

Поэтому для сотрудничества с легионом крымчане могут отправить все данные на почту: legion_blizko@proton.me

"Мы уже близко!" – добавили добровольцы.

Когда ВСУ смогут освободить Крым

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил сроки, когда Украина сможет освободить Крым от оккупантов. По его мнению, деоккупация полуострова может произойти до конца 2023 года.

По словам Уоллеса, это связано с тем, что в российской армии заканчивается необходимая техника и вооружение. К тому же Украина имеет мощную военную поддержку со стороны союзников.