Бійці заявили, що не визнають окупацію Криму. Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву.

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Добровольці звернулися до жителів окупованого Криму

У легіоні зазначили, що їхні бійці потребують підтримки мешканців Криму, щоб наблизитись до перемоги.

Тому легіон "Свобода Росії" просить кримчан повідомляти про таке:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),

місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані місцевих колабораціоністів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язка з координатами, ПІБ, посади та місце роботи);

особам, які "співчувають" окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади, та їх дані.

Уникайте цих об'єктів. Якщо ви живете поруч і вірні Україні, повідомте про це. Нам дороге кожне життя, і ми зробимо все, щоб його зберегти,

– наголосили бійці.

Отже, для співпраці з легіоном кримчани можуть відправити усі дані на пошту: legion_blizko@proton.me

"Ми вже близько!" – додали добровольці.

Коли ЗСУ зможуть звільнити Крим

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оцінив терміни, коли Україна зможе звільнити Крим від окупантів. На його думку, деокупація півострова може статися до кінця 2023 року.

За словами Воллеса, це пов'язано з тим, що в російської армії закінчується необхідна техніка та озброєння. До того ж Україна має потужну військову підтримку з боку союзників.