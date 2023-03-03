К годовщине оккупации Крыма ВСУ могут приготовить сюрпризы российским базам, – Давидюк

Владимир Путин исчерпал себя, а все его планы беспощадно рушатся. Бункерный вождь пытается изо всех сил выплыть, но любые его слова – всего лишь пустая болтовня.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что и ядерным шантажом Путин ничего не получил. И это последний козырь, который до сих пор держит его в живых.

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Путин пуст

Все планы Путина откровенно потерпели поражение. Весь мир увидел слабость и беспомощность "мощного лидера России". Никто не верит в победу страны-агрессора, а некоторым странам даже выгодно ее поражение. К примеру, Китаю, считает политолог Николай Давидюк.

"Китаю выгодна слабая, проигранная, растоптанная Россия. Потому что тогда Китай может "отщепать" себе столько территорий, сколько захочет. И Китаю победы России точно не надо. Поэтому Путину со всех сторон нечего сказать. Последний его аргумент – ядерное оружие. Но снова второй год по кругу угрожать? Ну тоже выглядит смешно", – отметил политолог.

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Ядерный козырь тоже иссяк

Николай Давидюк вспомнил историю с Карибским кризисом, когда в 1960-х годах США и Советский Союз впервые в истории приблизились к вероятному началу ядерной войны. Впрочем, последней держать в напряжении оппозиционную сторону удалось всего несколько недель. Путин пошел по этому сценарию и ничего из него не получил.

"Это последний козырь, который на самом деле держит его в живых. Поэтому сейчас ему нечего говорить. Глубины мысли у этого шпиона-кгбшника никогда не было и не будет. Планы захвата или оккупации Украины – все прогорело на полях боя и мы все это видим. Благодаря ВСУ ничего у них не удалось", – сказал спикер.

Путин будет играть на чувствах

Путин живет прошлым, ведь что еще остается российскому президенту, когда в будущем все потеряно. Его очередные выступления, одно из которых, вероятно, планируется уже в марте к годовщине оккупации Крыма, работают только на возбуждение больного сознания части россиян.

"Путин, как и каждый червь, любит копаться в прошлом. Части это будет нравиться, а другие, у кого хотя бы одна извилина осталась, будут говорить: куда мы влезли? Зачем это все было? Я думаю, что на эту годовщину ВСУ приготовили российским военным базам в Крыму несколько ярких фейерверков, они ждут этого. Понятно, что мы без подарка остаться не можем", – предположил Давидюк.

Судя по количеству "хлопков" в России за последнее время, все может быть.

Путин говорит – Украина делает

Поэтому за пустыми разговорами непрерывно растворяются в воздухе и ядерные угрозы. Некоторые американские эксперты отмечали, что деоккупация Крыма не станет прецедентом и причиной использования Путиным ядерного оружия.

Для Украины годовщина оккупации Крыма может стать хорошим стартом для деоккупации. Потому что Крым скучает по Украине. Это могло бы стать хорошим ответом на пустые заявления Путина. Потому что Путин – говорит, а Украина – делает,

– уверенно сказал Николай Давидюк.

В качестве примера он упомянул прошлый год и деоккупацию Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Херсонщины. Впрочем, еще есть около 2 тысяч населенных пунктов, которые ждут Украину.

"Вот эти символические даты в этом году заработают против Путина. Он говорил, что любит символизмы. Украина сделает ему еще те символизмы, он увидит", – резюмировал политолог.

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