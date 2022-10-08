В 50 километрах от Мариуполя у оккупантов зацвел "хлопок", – Андрющенко

"Хлопок" 8 октября случился не только на Крымском мосту. Взрывы также слышали на станции Карань, расположенной в 50 километрах от временно оккупированного россиянами Мариуполя.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он обнародовал соответствующие видео, на которых виден густой черный дым .

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В 50 километрах от Мариуполя произошел "хлопок"

Андрющенко рассказал, что 8 октября на станции Карань в Донецкой области произошел "хлопок".

50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе! Слава Украине!

– подытожил советник мэра.

Он обнародовал видео, на которых можно увидеть клубы дыма. По словам местных жителей, после взрывов на станции начался пожар.

На видео также слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Вероятно, на железнодорожной станции оккупанты разместили свой состав с вооружением или вагоны из БК.

Обратите внимание! Карань – узловая грузовая железнодорожная станция. Она расположена в поселке городского типа Андреевка Волновахского района и имеет ответвления – вспомогательную ветку станции Янисоль.

Смотрите видео "хлопка":

Как живет Мариуполь в русской оккупации: коротко

Жители Мариуполя пытаются получить хоть какую-нибудь гуманитарную помощь. Однако сделать это очень тяжело – в очереди нужно стоять часами .

В то же время, качество продуктов, которые дают украинцам, просто ужасает. В месяц мариупольцы получают 2 бутылки воды, пачку крупы, несколько консервов, чай и спички. При этом, к примеру, в Волновахе людям выдали крупу, в которой ползали жуки .

Российские оккупанты не могут обеспечить мариупольцам хоть какую-нибудь безопасность. Так, на днях в одном из домов из-за проблемы с газовым баллоном произошел взрыв и загорелся пожар. Россияне ехали по вызову более 1,5 часов. Из - за этого погиб человек .

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