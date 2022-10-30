Плачет как ребенок, – жительница Мариуполя об украинцах, не имеющих возможности уехать из города

У многих есть заблуждение, что едва ли не все, кто до сих пор находится в Мариуполе – якобы предатели. Однако это далеко не так. Там осталось еще много украинцев, которые не могут или боятся покинуть город.

Елена из Мариуполя, вынужденно выехавшая из дома во Львов, имеет знакомых, которые остались в городе. Она до сих пор поддерживает с ними связь, поэтому в интервью 24 каналу рассказала, как живется украинцам в разрушенном россиянами городе Марии.

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Как живут украинцы в оккупированном Мариуполе

В частности, Елена рассказала о своем друге, который не может покинуть город из-за старых больных родителей. Они не хотят уезжать, а он – их покидать. Каждый день мужчина плачет, словно ребенок.

Я просто общаюсь с людьми, которые украинцы. Я порвала связь со всеми людьми, которые считают, что Путин защищал свой народ. Я им откровенно все сказала. Я общаюсь только с людьми, которые за Украину. У нас есть друг. Я не хочу его называть. Он звонит нам каждый день и плачет. Просто плачет как ребенок. Он хочет уехать, но он не может, потому что у него там старенькие больные родители. Они не хотят уезжать, а он не хочет их покидать. Пьет. Плачет,

– рассказала Елена.

У Елены есть еще один знакомый. Он остался в оккупированном городе работать коммунальщиком. По словам Елены, у него зарплата 2000 рублей каждый день, а работает он 2 на 2 по 8 часов. В месяц у него выходит 30 000 рублей. Этого ему хватает на жизнь.

Сумма вроде бы неплохая, потому что сейчас в Мариуполе курс рубля с гривной 1 к 1. То есть 30 000 рублей – это 30 000 гривен. Он не голодает. Квартира у него целая, но мне все говорят, кто там остался, что без слез по Мариуполю нельзя ходить. Трудно. Но их пока не трогают. В том смысле, что не требуют менять паспорта, что не нужно идти и переписывать документы на квартиру, что-то менять,

– сказала Елена.

Однако оккупанты забирали коммерческие помещения. До 30 сентября – 1 октября если не появлялся владелец помещения, то оно переходит к российским захватчикам. А жилые квартиры, по словам местных, пока не забирают.

Как выживают украинцы в Мариуполе

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