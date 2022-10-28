Террор по отношению к детям усиливается: Федоров объяснил, почему россияне обыскивают учеников перед уроками
Россияне пытаются подавить любые проявления проукраинских настроений на временно оккупированных территориях Запорожья. Для этого они используют террористические методы даже против детей.
Школьный процесс в захваченных школах Мелитополя пока вообще невозможен. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Пол часа "на обыски"
Мэр отметил, на сегодняшний день фиксируется на всех временно оккупированных территориях усиление террора.
Что касается детей, террор усиливается с нескольких сторон. Прежде всего, рашисты перенесли начало учебного дня на полчаса, которые они тратят на то, чтобы обыскать детей . Утром они приходят в школу, их устраивают в коридоре и обыскивают их вещи,
– объяснил Федоров.
По его словам, родителей во время учебного процесса не пускают в школу и двери также на весь день закрывают. Только после обыска рашисты допускают детей в школу и к урокам.
"Это произошло после того, как у некоторых детей в школах нашли какой-нибудь патриотический контент или какие-то программы для обучения в украинских школах. После этого они просто не пускают с телефонами в школы и с другими "запретными предметами", — добавил чиновник.
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Школы рашистов закрывают
Федоров убежден, что в школах во временно оккупированных населенных пунктах учебный процесс "вообще невозможен", поэтому украинские власти города всячески рекомендовали родителям не вести своих детей в школы.
Уже есть первые результаты, когда учителя-коллаборанты, ранее согласившиеся сотрудничать с врагом, уже бегут из Мелитополя . Таким образом, одна из захваченных рашистами школ уже закрылась с понедельника и не функционирует – это 13 школа. Случилось все из-за того, что нет учителей, которые согласились бы коллаборировать,
– рассказал мэр города.
По его информации, на временно оккупированной Мелитопольщине согласились сотрудничать с врагом менее 10 процентов всех сотрудников отдела образования.
"И в большинстве своем это не учителя, а технические работники. Именно поэтому рашисты пытались использовать в качестве учителей секретарей школ, завхозов или первокурсников университетов. Сегодня дети также находятся в заложниках врага", — указал чиновник.
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Россияне массово похищают детей
Федоров подчеркнул, что рашисты массово пытаются похитить украинских детей.
"Есть уже первые факты. 200 детей, которых вывезли из временно оккупированного Энергодара, Каменки, Днепровки, Водяного – россияне забрали их под видом проведения каникул в Крым или в Краснодарский край. Но когда дети должны были вернуться, решители позвонили родителям и попросили собрать зимние вещи, поскольку детей не вернут в временно оккупированные города", — резюмировал мэр Мелитополя.
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Ситуация в Мелитополе: последние новости
- На захваченных территориях Украины российские оккупанты и дальше заставляют учителей русифицировать детей. Многие педагоги соглашаются и соответственно становятся коллаборантами. Однако успешное контрнаступление ВСУ заставляет предателей бросать свои рабочие места . Они ведь хорошо знают, что после деоккупации им грозит наказание за измену.
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