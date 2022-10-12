Россияне запугивают жителей взрывами, но сопротивление уничтожило склад оккупантов, – мэр

Россияне методически терроризируют мирных жителей временно оккупированного Мелитополя. Оккупанты ищут диверсантов, а также запугивают жителей взрывами в городе.

В то же время движение сопротивления в Мелитополе увеличивается, несмотря на 8 месяцев российской оккупации. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Обратите внимание В оккупированном Мелитополе громкие взрывы: "хлопок" в районе аэродрома

Разница между взрывами

Чиновник отметил, что сопротивление в Мелитополе увеличивается даже после почти восьми месяцев оккупации.

В последние дни в городе есть громкие взрывы почти круглосуточно, но их нужно разделить на две части. Первые – это, к сожалению, россияне как террористы умышленно совершают взрывы в Мелитополе для того, чтобы запугать гражданское население, чтобы оно не выходило на улицу и сделать его более управляемым. Вторые – это сопротивление и работа наших ВСУ, которые уничтожают базы и склады,

– объяснил мэр.

По его словам, именно такие взрывы можно было слышно 11 октября, когда украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов на аэродроме.

"Сегодня утром россияне умышленно произвели взрыв на городском рынке для того, чтобы запугать наших людей. Но под этим поводом они сразу пошли с обысками на рынок, открывали все киоски, все батискафы и воруют оттуда вещи, пытаясь найти каких-то там "диверсантов", – добавил Федоров.

Почему в Мелитополе почти каждый день раздаются взрывы: смотрите видео

С россиянами не хотят сотрудничать

Мэр Мелитополя указал, что, несмотря на то, что россияне оккупировали Мелитополь уже почти восемь месяцев назад, с ними никто не хочет сотрудничать.

Они делают объявления о наборе на работу: на всех возможных ресурсах, на русском и украинском языках – начиная от детского садика и заканчивая секретарем в какую-то администрацию. Сами гауляйтеры пишут в фейсбуке и телеграме, но никто не хочет сотрудничать, поэтому они в любом месте пытаются найти коллаборантов,

– подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что оккупанты обещают заоблачные зарплаты, но даже на это наши жители не идут.

Следует признать, что сегодня они терроризируют наше население и всех сотрудников коммунальных предприятий заставляют получать российские паспорта. Так что в последние дни мы видим тенденцию к увольнению даже с коммунальных предприятий критической инфраструктуры, потому что наши люди не желают получать такие "документы", – резюмировал Федоров.

Вас также может заинтересовать – почему россияне бегут из Крыма в Бердянск: смотрите видео

Ситуация в Мелитополе: последние новости