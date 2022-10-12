Водночас рух опору у Мелітополі збільшується, попри 8 місяців російської окупації. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Різниця між вибухами

Чиновник зазначив, що спротив у Мелітополі збільшується навіть після майже восьми місяців окупації.

В останні дні у місті є гучні вибухи майже цілодобово, але їх треба розділити на дві частини. Перші – це, на жаль, росіяни як терористи навмисне роблять вибухи у Мелітополі для того, щоб залякати цивільне населення, щоб воно не виходило на вулицю й зробити його більш керованим. Другі – це супротив та робота наших ЗСУ, які знищують бази та склади,

– пояснив мер.

За його словами, саме такі вибухи можна було чути 11 жовтня, коли українські військові знищили російський склад боєприпасів на аеродромі.

"Сьогодні зранку росіяни навмисне зробили вибух на міському ринку для того, щоб залякати наших людей. Але під цим приводом вони одразу пішли з обшуками на ринок, повідкривали всі кіоски, всі батискафи й крадуть звідти речі, намагаючись знайти якихось там "диверсантів", – додав Федоров.

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З росіянами не хочуть співпрацювати

Мер Мелітополя вказав, що попри те, що росіяни окупували Мелітополь вже майже вісім місяців тому, з ними ніхто не хоче співпрацювати.

Вони роблять оголошення про набір на роботу: на всіх можливих ресурсах, на російській та українській мовах – починаючи від дитячого садочка й закінчуючи секретарем в якусь там адміністрацію. Самі гауляйтери пишуть у фейсбуці та телеграмі, але ніхто не хоче співпрацювати, тому вони будь-де намагаються знайти колаборантів,

– підкреслив чиновник.

Він розповів, що окупанти обіцяють захмарні зарплати, але навіть на це наші мешканці не йдуть.

"Слід визнати, що сьогодні вони тероризують наше населення й всіх співробітників комунальних підприємств змушують отримувати російські паспорти. Тож в останні дні ми бачимо тенденцію до звільнення навіть з комунальних підприємств критичної інфраструктури, тому що наші люди не бажають отримувати такі "документи", – резюмував Федоров.

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