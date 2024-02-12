Ключ к Югу․ Как и благодаря кому Кремль готовил оккупацию Мелитополя

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Маниакальное желание Путина захватить большую часть Украины никогда никуда не исчезало, хоть и после 2015 года война на Донбассе перешла в замороженное состояние. После того как Киеву ценой жизни тысяч героев удалось остановить рашистское нашествие на Востоке, Кремль тщательно готовился к новому нападению. Россияне создавали базы на территории Беларуси, чтобы будущее вторжение происходило со всех сторон, перевооружали свои войска, вербовали и продвигали на руководящие должности своих агентов или же делали их нардепами.

Словом, планируя очередные агрессивные действия, военные преступники делали ставку не только на свою армию, а еще и традиционно на гибридную составляющую войны. Рашисты хотели избежать сопротивления и затягивания боевых действий, помня, каким образом захватывали Крым и части Донетчины с Луганщиной в 2014-м. Тогда двери многих городов оккупантам открывали представители местных элит. Мэры, депутаты, чиновники и полицейские, которые были куплены Москвой, фактически отдавали захватчикам ключи от собственных городов, не оказывали никакого сопротивления, пускали внутрь админзданий, а также открывали помещения с оружием.

Задачи, которые ставили рашисты своим агентам перед началом полномасштабного вторжения, заключались в помощи захватчикам. Например, благодаря предателю из СБУ Игорю Садохину, координировавшему антитеррористическую деятельность Управления службы в Херсонской области, россияне могли иметь карту минных полей и объектов обороны. Другие госслужащие, такие как Владимир Сальдо, также занимались и координированием оккупантов, и подготовкой к созданию так называемых "администраций".

Аналогично действовали предатели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине – в каждом оккупированном регионе были политики, правоохранители и попы из УПЦ МП, которые сразу после захода вражеской армии верой и правдой служили рашистам: сдавали адреса бойцов АТО/ООС, а также проукраинских активистов, помогали организовывать пыточные, занимались пропагандой и подбором людей в оккупационные органы власти

Редакция 24 Канала проанализировала письма с рабочей почты захватнической "военно-гражданской администрации" Мелитополя, который Кремль сделал "столицей" Запорожской области. Как рашисты подбирали свою агентуру, чем занимались предатели, которые попали в состав "военно-гражданских администраций", и как преступники выстраивали свою работу, читайте в материале.

Запорожье – ключ к югу Украины

Прежде всего стоит отметить, что бункерный фюрер и его команда свято верили в то, что большинство украинцев не будет оказывать никакого сопротивления российским солдатам. Путин рассчитывал на то, что "вторая армия мира" зайдет в Киев, посадит на трон уже заранее подготовленную и подобранную команду Медведчука и ОПЗЖ, а дальше в Кремле уже будут выбирать, что делать с Западом страны. Чтобы быстро уничтожить действующие боевые группировки ВСУ, россияне спланировали гигантские и стремительные продвижения на Донбасс из Крыма и Харьковщины. Они хотели окружить бригады, участвовавшие в ООС, чтобы потом господствовать на наших землях. Кроме того, рашисты собирались отрезать Украину от моря, для чего им было нужно окружение Одессы. Для этого Москве крайне важно было успеть в первые же дни большой войны проскочить через мосты на Херсонщину, чтобы иметь дальнейшую возможность расширять зону контроля.

Не менее важной со стратегической точки зрения для Путина была и оккупация Запорожской области. Захват даже части этой области давал захватчикам возможность и окружить Мариуполь, и установить сухопутный коридор с Крымом. Также рашисты жаждали захватить Запорожскую АЭС, ведь таким образом они получали серьезный рычаг для шантажа всего цивилизованного человечества.

Россияне полагались и на то, что смогут вывезти с территории Запорожья и Херсонщины весь урожай фермеров – чтобы устроить очередной голодомор. Не зря же за год до начала вторжения россияне начали закупать и ремонтировать специальные зерновозы, а также готовиться к массовому вывозу пшеницы в Крым и далее на экспорт.

Запорожская область была для россиян определенным ключом к контролю за Югом Украины, поэтому перед оккупацией спецслужбисты страны-террориста активно готовили почву для обеспечения удачной операции.

Команда местных предателей

Ключевым персонажем среди местных агентов оказался бывший нардеп и действующий депутат облсовета Евгений Балицкий, который даже российский паспорт получил за несколько месяцев до полномасштабного вторжения – 7 декабря 2021 года.



Балицкий получил рашистский паспорт еще до оккупации Запорожской области / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Прописался "в России" коллаборант за 2 недели до полномасштабного вторжения – 10 февраля 2022 по адресу: Севастополь, проспект генерала Острякова, дом 155, квартира 16.



Адрес прописки Балицкого в Крыму / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

На практике начало формирования оккупационной администрации совпало с заходом рашистов в Мелитополь. Первые отряды захватчиков вошли в город уже 24 февраля. Оставив в населенном пункте ФСБшников и боевиков СОБРа, штурмовые батальонно-тактические группы оккупантов направились в Энергодар, а в самом Мелитополе началась так называемая зачистка.

Вооруженные россияне не без помощи местных предателей "охотились" на проукраински настроенных жителей, обустраивали пыточные и занимались подавлением любых протестов. Не имея кандидатур на занятие многих должностей, оккупанты начали предлагать сотрудничество действующим чиновникам. Именно так преступники похитили на тот момент мэра города Ивана Федорова, однако впоследствии его освободили из плена и вывезли на свободную территорию.

Впрочем, поскольку кандидатов на некоторые должности рашисты банально не смогли найти, им пришлось довольствоваться теми, кто соглашался на коллаборацию. Большинство "назначений" на "должности" в Мелитополе так или иначе пролоббировал Балицкий. Благодаря ему гауляйтером стала местный депутат от "ОПЗЖ" Галина Данильченко, которая до политической карьеры много лет работала на заводе Балицкого.



Гауляйтер Данильченко стала "гражданкой России" только через 4 месяца после оккупации / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Заместителем "руководительницы ВГА" стал также приближенный к главному коллаборанту Сергей Золотарев.

К самому бывшему нардепу россияне уже приставили кураторов из России, которые должны были бы тщательно контролировать все, что происходит на захваченной ими территории. Чтобы и помогли наладить работу администраций, и проследили за тем, чтобы выделенные Кремлем миллиарды не оседали исключительно в кармане предателя. Именно так в команде Балицкого появился Виктор Колесник, рашист, который раньше был "советником" главаря боевиков "ДНР". Также навязали "регионалу" крымчанина Андрея Трофимова, который работает на врага с 2014 года.

Впрочем, запорожский царек все же смог протащить в свою команду, которую поставили управлять частью области, приближенных к себе лиц: бывшего главного конструктора ПАО "Мотор Сич" Игоря Сунцова, а также своего однокурсника по Тамбовскому высшему военному авиационному училищу летчиков им. М.М. Расковой Андрея Ковганка.

Все эти предатели (кроме Колесника и Трофимова) получили российские паспорта либо в начале оккупации, либо через несколько месяцев после нее.



"Руководители" Мелитополя и оккупированной части Запорожской области / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Параллельно с подбором кадров на руководящие "должности", ответственные за формирование "администраций" занимались поиском коллаборантов, которые могли бы возглавить и работать в "министерствах", коммунальных предприятиях, больницах, библиотеках и школах. Нужны им были, конечно, исключительно лояльные к вражеской стране персонажи, которых подкупали немаленькой зарплатой (а мужчин еще и обещанием в дальнейшем не мобилизовать в ряды армии России).

Не доверяли рашисты местным только занимать "кресла" руководителей полиции и прокуратуры, "минздрава" и пропаганды. Впрочем, через почти 2 года оккупации по приказу из Кремля кураторы региона постепенно начали заменять предателей на чиновников из России.

Поиск "ничейного" и сожжение книг

Пока в оккупированном городе продолжалось формирование команды "чиновников-руководителей", коллаборанты и их владельцы не простаивали в своей "работе" ни на минуту. Вместе с вооруженными рашистами, предатели буквально с первых дней оккупации активно занимались поиском "ничейного" имущества, чтобы быстрее его "национализировать" или даже передать в собственность новым "хозяевам".

Преступники делали "коммунальной собственностью" земельные участки, банковские филиалы, автомобили, оборудование провайдеров и тому подобное.



"Коммунальная собственность", которую в Мелитополе "отжали" среди первых / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

В многочисленные аптеки, рестораны, ТРЦ, АЗС и супермаркеты, которые закрылись на время оккупации, рашисты заводили "временную администрацию".



Раскулачивание по-рашистски / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Через несколько месяцев после начала оккупации, когда большинство цивилизованных местных жителей уже начало испытывать проблемы с деньгами, рашисты "отжали" ломбарды.



Ломбард – прибыльный бизнес на оккупированных территориях / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Параллельно с этим коллаборанты активно помогали заезжим "полицейским", ФСБшникам и другим оккупантам искать помещения для обустройства штабов.

Помещение для захватчиков работники "военно-гражданской администрации" всегда находили / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

А также занимались поиском жилья, куда могли заселиться оккупанты. При этом местным жителям, которые на самом деле нуждались в крыше над головой (например, сиротам), отвечали, что "администрация не наделена соответствующими полномочиями".



Сиротам квартир не предусмотрели / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Пропаганда превыше всего

А пока коллаборанты занимались "общипыванием" людей и работой по обустройству оккупантов, социально-экономическое состояние захваченных территорий постоянно ухудшалось. "Случайно" выяснилось, что неподконтрольная Киеву часть Запорожской области под пятой Кремля является глубоко дотационной, и без выделения дополнительных средств "администрация" даже не способна отремонтировать коммунальную технику или заменить трубы.



Дотационный регион Российской Федерации (с) / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Среди проблем "области", о которых Балицкий писал руководителю "Единой России" Андрею Турчаку, коллаборант в феврале 2023 года выделял:

отсутствие источников финансирования капремонтов многоквартирных домов;

отсутствие государственной программы замены лифтов;

ухудшение финансово-экономического состояния компаний, предоставляющих коммунальные услуги, из-за введения НДС;

большая разница между тарифами, которые существуют, и экономически обоснованными.

Смотрите описание проблем "региона", которые выделил Балицкий для отчета своему руководству:

Почему-то коллаборант не говорил о массовых похищениях и пытках людей, существовании огромного количества бандформирований из числа оккупантов, об ограничениях в правах людей, которые не хотят оформлять паспорт с двуглавой курицей; и множестве других проблем, которые принесла людям рашистская армия.

Впрочем, ни один из перечисленных аспектов жизни никого из предателей и захватчиков вообще никогда не волновал. Во время своей "работы" они только декларировали вымышленную заботу о населении, однако занимались совершенно другими вещами. Например, поиском запрещенной литературы и изъятием ее из библиотек. Ведь нельзя, чтобы люди читали книги с описаниями военных преступлений России или с не переписанными Москвой историческими фактами.



Часть запрещенной рашистами литературы / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Или же занимались организацией концертов на "большой праздник" – День России. Выступления сбитых летчиков болотной эстрады, по мнению захватчиков, – именно то, в чем нуждается обнищавшее население в оккупации. Потому что Москве нужны не довольные жизнью люди, а покорные рабы с пропитанными пропагандой мозгами.



Обнищание обнищанием, а День России – по расписанию / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Немало времени приспешники рашистов тратили и на обеспечение хотя бы формального прикрытия преступлений, которые совершали вечно пьяные оккупанты. Если скрывать в отчетах для кураторов многочисленные убийства и изнасилования гражданского населения местные "князьки" могли достаточно легко, то с некоторыми инцидентами им приходилось сложнее. Например, с ДТП с участием армейской техники, когда фото последствий засветились в соцсетях.

Так, когда нетрезвые захватчики с бешеной скоростью неслись на "Тигре" на красный свет и врезались в гражданский ВАЗ, местным чиновникам пришлось продемонстрировать чудеса бюрократии.



О красном свете, на который ехали оккупанты, ни слова / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

В итоге рашисты указали причиной аварии отсутствие дорожных знаков и разметки, а также наличие "лишней" зеленой стрелки.



Феноменальное объяснение проезда на красный / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Не менее эпическими были и отчеты коллаборантов о других инцидентах, произошедших на территории "области". Например, когда во время выполнения боевого задания погиб "военкор" Ростислав Журавлев, а вся пропаганда кричала об "убийстве журналиста", из оккупационной администрации в Москву отправили извещение о несчастном случае на производстве.



Несчастный случай – повод не платить компенсации / Скриншот с почты оккупационной "администрации" Мелитополя

Гонки со смертью

Сейчас же к текущим делам коллаборантов добавилось еще немало "сверхважных задач" из Москвы – заставить мужчин, которые остались на оккупированной территории, стать на учет в военкоматы, а также всячески загонять местных жителей на выборы Путина. Для последнего действа из России уже завезли и расселили огромное количество агитаторов и "членов ЦИК", а также тысячи гастарбайтеров из Сибири.

Для проведения мобилизации и отправки людей на войну против Украины Балицкий и его команда вместе со своими кураторами постоянно придумывают какие-то новые ограничения и схемы, как загнать мужское население в военкоматы.

Поэтому нет никаких сомнений, что под пятой оккупантов захваченная Кремлем часть Запорожской области продолжит приходить в упадок, тогда как во время фейковых выборов "все жители единодушно выберут Путина". А когда рашисты будут нуждаться в пополнении своего войска по тому же принципу, что и в "ДНР" и "ЛНР", вооруженные захватчики будут грести людей прямо на улицах.

Что же касается самих коллаборантов, то им важно помнить только об одном: среди предателей, которые были лидерами "русской весны" на Донбассе, в живых не осталось почти никого. Процесс замены сначала мелких коллаборантов, а впоследствии и "высокопоставленных чиновников" на россиян, уже начался. Кроме украинских спецслужб, таких персонажей очень активно ликвидировали и сами россияне. К тому же в Мелитополе очень активно проявляют себя представители движения сопротивления. Так что совсем не зря некоторые "чиновники" из оккупированных "администраций" регулярно меняют адреса проживания и стараются минимизировать свои перемещения. Но такие меры вряд ли их спасут.