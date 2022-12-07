Мать с детьми стояли на коленях, потом были автоматные очереди, – Федоров о терроре оккупантов
Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население на оккупированных территориях. Недавно россияне убили женщину и двух сыновей.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. Он рассказал, какие зверства совершают оккупанты в городе, передает 24 канал.
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Мать с сыновьями стояли на коленях
Федоров рассказал, что местная жительница при выезде из Мелитополя в Запорожье наблюдала ужасную картину.
Когда женщина заходила в комендатуру оккупантов, то увидела, как на коленях стояли два парня и их мать. Женщина начала рыдать, а после этого слышались автоматные очереди.
Оккупанты расстреляли гражданских прямо внутри здания. Федоров отметил, что захватчики совершают много преступлений, но о них будет известно только после деоккупации региона.
Напомним, что россияне ходят по домам, обыскивают их и забирают жителей в комендатуру и в плен. Кроме того, они периодически закрывают Мелитополь на въезд и на выезд, ставят блокпосты прямо посреди города и останавливают и обыскивают автомобили.
Довольно часто задержанные люди содержатся целыми неделями и даже месяцами. Уже традиционно для себя пленных оккупанты заставляют рыть окопы вокруг города по всем направлениям – со стороны Херсонщины, Запорожья и Бердянска.
Какая ситуация сейчас в Мелитополе
- ВСУ разбили по меньшей мере 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Родах и т.д. – по меньшей мере 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.
- Вблизи Мелитополя, в селе Терпение, ВСУ 2 декабря ударили по скоплению оккупантов. По информации мэра, было десятки убитых и раненых, привезенных в мелитопольские больницы.
- Вблизи Мелитополя уничтожили 2 казармы оккупантов. Они располагались в школе села Ясного и культуры у поселка Мирное.
- 3 декабря горячо было уже в районе Михайловки – о взрывах сообщили местные жители. Кроме того, в Плодородном, что в 20 километрах от Михайловки, тоже что-то детонировало, люди слышали взрывы и автоматные очереди.