Мать с детьми стояли на коленях, потом были автоматные очереди, – Федоров о терроре оккупантов

Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население на оккупированных территориях. Недавно россияне убили женщину и двух сыновей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. Он рассказал, какие зверства совершают оккупанты в городе, передает 24 канал.

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Мать с сыновьями стояли на коленях

Федоров рассказал, что местная жительница при выезде из Мелитополя в Запорожье наблюдала ужасную картину.

Когда женщина заходила в комендатуру оккупантов, то увидела, как на коленях стояли два парня и их мать. Женщина начала рыдать, а после этого слышались автоматные очереди.

Оккупанты расстреляли гражданских прямо внутри здания. Федоров отметил, что захватчики совершают много преступлений, но о них будет известно только после деоккупации региона.

Напомним, что россияне ходят по домам, обыскивают их и забирают жителей в комендатуру и в плен. Кроме того, они периодически закрывают Мелитополь на въезд и на выезд, ставят блокпосты прямо посреди города и останавливают и обыскивают автомобили.

Довольно часто задержанные люди содержатся целыми неделями и даже месяцами. Уже традиционно для себя пленных оккупанты заставляют рыть окопы вокруг города по всем направлениям – со стороны Херсонщины, Запорожья и Бердянска.

Какая ситуация сейчас в Мелитополе