Иногда что-то взрывалось, говорили, что река заминирована, – российский пленный об Энергодаре и ЗАЭС

Пленный россиянин из Якутии рассказал об оккупации Энергодара и Запорожской атомной электростанции, где он некоторое время находился. Удивительно, но он понимает, что подрыв ЗАЭС станет мировой катастрофой.

Во время тяжелых боев ВСУ берут много пленных, которые могут рассказать о своих преступлениях в Украине. На этот раз в плен попал россиянин из Якутии – это Перепелица Валерий Викторович 1990 года рождения. Он рассказал, что получил повестку и был мобилизован. Дома оставил жену и двоих детей, до войны работал в котельной, передает 24 Канал.

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Оккупант не был непосредственно на Запорожской атомной электростанции, ведь копал окопы и блиндажи на подступах к Энергодару. Иногда россияне выезжали на полигон – там их "пытались чему-то учить", но это не помогло. Пленный жалуется, что "в боях очень страшно, не то что на учениях".

Пленный россиянин лично не видел, чтобы ЗАЭС миновали или заносили что-нибудь на станцию.

Говорили, что река заминирована, подъезд к станции. Это чтобы было время отбиться, если украинцы начнут форсировать Днепр,

– сообщил он.

Впереди стояла российская разведка, спецназовцы и артиллерия, которую затем разбили украинские военные.

Как отметил пленный, россияне не обсуждали между собой, к чему может привести захват атомной станции. Но убеждает: бойцы все понимали, просто не говорили об этом между собой.

Он уверен, что его товарищи сейчас якобы "не могут взорвать ЗАЭС, потому что это будет мировая катастрофа, которая коснется и России".

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Что еще рассказали пленные

Ранее мы писали о российском оккупанте из Уссурийска, который был одним из первых, кто заходил в Киевскую область в феврале 2022 года. Его бригада находилась на территории радиационного заповедника в Беларуси. Также он рассказал, что не сможет объяснить свой поступок сыну – разве что скажет, что стадом пошел за другими.