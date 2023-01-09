Убивали гражданских и насиловали женщин: оккупант признался о зверствах во время отступления из Лимана

Российские военные осенью под давлением ВСУ отступили из Лимана в Донецкой области. Покидая свои позиции, оккупанты совершали военные преступления.

СБУ удалось перехватить разговор российского военного, в котором тот признался о зверствах оккупантов в Лимане. В разговоре оккупант сказал, что россияне при отступлении из Лимана убивали гражданских и насиловали женщин.

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Оккупанты похищали молодых парней

Оккупант сообщил, что россияне устроили резню и расстрел простых людей. Жертвами оккупантов становились мужчины и женщины. Молодых ребят, как свидетельствует перехваченный разговор, россияне похищали.

Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов еб*них… насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто щли, расстреливали. Всех мужиков, кто младше, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е**ли, резали их, расстреливали,

– заявил оккупант.

В СБУ заявили, что слова захватчика задокументированы, и следователи работают над тем, чтобы оккупанты получили максимальное наказание за каждое свое преступление.

Также в СБУ подчеркнули, что разговор станет еще одним доказательством в Гааге для захватчиков, которым удастся выжить на этой войне.

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