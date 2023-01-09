СБУ вдалося перехопити розмову російського військового, в якій той зізнався про звірства окупантів у Лимані. У розмові окупант сказав, що росіяни при відступі з Лимана вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

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Окупанти викрадали молодих хлопців

Окупант повідомив, що росіяни влаштували різанину та розстріл простих людей. Жертвами окупантів ставали чоловіки та жінки. Молодих хлопців, як свідчить перехоплена розмова, росіяни викрадали.

Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів еб*них… гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто йшли, розстрілювали. Всіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: всіх є**ли, різали їх, розстрілювали,

– заявив окупант.

У СБУ заявили, що слова загарбника задокументовані, і слідчі працюють над тим, аби окупанти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Також в СБУ наголосили, що розмова стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому вдасться вижити на цій війні.

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