россиянину, который спалился из-за фото с Поляроида, объявили о подозрении

Российские оккупанты уже давно показали свои умственные способности и продвинутость в современной технике. Они мародерили и продолжают это делать.

россиянину объявили о подозрении – спалился из-за фото

Впрочем, есть такие вещи, которые им совсем неизвестны, поэтому захватчики с их помощью умудряются "палиться" на месте преступления. Так сделал и один из военнослужащих россии, который обворовывал квартиры в Ирпене. Офис Генерального прокурора сообщил ему о подозрении за нарушение законов и обычаев войны.

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По данным следствия, захватчик, находясь в оккупированном городе Ирпень Бучанского района Киевской области, вместе с сообщниками проникли в одну из квартир. Там они решили нажиться – завладели имуществом хозяев, в частности золотыми украшениями, техникой и другими ценностями.

Один из них решил "засветиться" в квартире – самостоятельно сделал снимок то на фотоаппарат Поляроид хозяев. Таким образом он оставил вещественное доказательство на месте преступления.

Как отметили в Офисе генпрокурора, досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

СБУ продолжает активную работу: последние громкие дела

Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане России. Правоохранители наложили арест на движимое и недвижимое имущество этих компаний.

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российские спецслужбы еще с февраля 2014 года.

СБУ поймала человека, корректировавшего огонь врагов в Украине. Его обнаружили в Одесской области – был непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и били по мосту через Днестровский лиман в Затоке.

Также задержала вражеского корректировщика, который был игроманом и из-за финансовых проблем без раздумий согласился на "подработку" оккупантов.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, сбежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

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