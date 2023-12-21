Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть погибшие и пострадавший

Россия постоянно обстреливает приграничные территории. Враг 21 декабря в очередной раз ударил по Никополю из тяжелой артиллерии.

Российская армия с утра ударила по Никополю. Известно о двух погибших.

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Что известно о жертвах и пострадавших

В результате обстрела погибли две женщины 60 и 46 лет.

Кроме этого, ранен 86-летний мужчина. Спасатели извлекли его из поврежденного дома. Пострадавшего забрали в больницу.

Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.

Информация уточняется.

В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Россия постоянно обстреливает Днепропетровщину