Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть погибшие и пострадавший
Источник:Днепропетровская ОВА
Россия постоянно обстреливает приграничные территории. Враг 21 декабря в очередной раз ударил по Никополю из тяжелой артиллерии.
Российская армия с утра ударила по Никополю. Известно о двух погибших.
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Что известно о жертвах и пострадавших
В результате обстрела погибли две женщины 60 и 46 лет.
Кроме этого, ранен 86-летний мужчина. Спасатели извлекли его из поврежденного дома. Пострадавшего забрали в больницу.
Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.
Информация уточняется.
В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Россия постоянно обстреливает Днепропетровщину
- В Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она сбила дрон типа "Шахед", но обломки упали на предприятие. Обломки БПЛА упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Огонь оперативно обуздали спасатели.
- 10 декабря враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе. Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг направил сразу три дрона-камикадзе. Также для атаки использовали тяжелую артиллерию. В результате этого повреждения получило помещение одного из предприятий, а также линия электропередач. В то же время он добавил, что никто не пострадал.
- В район Кривого Рога Днепропетровской области 9 декабря россияне запустили ракету. Эту воздушную цель окупантов успешно сбила украинская противовоздушная оборона. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил информацию о сбитой российской ракете над Криворожским районом. Он подчеркнул, что, кроме предприятия, обломки воздушной цели затронули и два грузовика, которые находились рядом с предприятием.