Оккупанты активизировались в районе Светлодарской дуги: почему территория важна для врага

Оккупанты активизировались в районе Светлодарской дуги. В то же время работает все – от стрелкового оружия до 120 минометов.

Для одного из военнослужащих – это первая ротация на востоке. Защитник рассказал, что в условиях перемирия, война имеет иной вид, чем он представлял ранее.

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"Они в нас стреляют, мы терпим. Даже словами не передать. Просто думаешь как уберечь жизнь свою, побратимов, целостность Украины", – рассказал военный Вооруженных сил Украины Александр.

Обстрелы на Светлодарской дуге происходят почти ежедневно. С начала недели огонь оккупанты открывают уже в четвертый раз. Воин дежурил на посту ночью, когда в сторону его позиций враг начал сыпать пулями. Однако это не единственное, чем целят российско-террористические войска в сторону украинских защитников. По позициям даже били из минометов.

Враг часто совершает обстрелы в районе Светлодарской дуги: смотрите видео

Оккупанты активизировали беспилотники

Минометный огонь корректируют с помощью беспилотников, рассказал зенитчик Юрий. На счету его подразделения уже 2 сбитые вражеские "птички". Также с воздуха с помощью дронов часто забрасывают боеприпасы.

Российские вооруженные формирования применяют 2 вида беспилотников: "Орлан" и "Гранат". Здесь многие люди могут пострадать от того, что беспилотник натворил бед,

– сказал военнослужащий ВСУ Юрий.

Пока защитникам удается обходить потери даже несмотря на то, что враг стреляет довольно прицельно. По словам военных, залог успеха в хорошо обустроенных позициях и умении быстро пригибаться.

Почему Светлодарская дуга важна для врага

Для оккупантов район Светлодарской дуги крайне важен, пояснили армейцы. Объединенные силы держат там доминируя высоты, несколько лет назад утраченные оккупантами.

"Все позиции, это все "отжато" у них. Они здесь когда-то стояли. В 2017 году 54 бригада "отжала" здесь позиции. Может, вернуть хотят", – сказал армеец Вячеслав.

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Военные добавили, что соответствующий район является стратегическим направлением. Если по минским соглашениям они отдадут его, то им очень не понравится, когда они потеряют контроль над территориями, которые расположены чуть дальше.

О наступлении со стороны украинских войск не говорится, армейцы лишь укрепляют позиции и вкапываются как можно глубже. В настоящее время это наиболее действенный способ защитить себя, ведь ответный огонь они открывают только в случае прямой угрозы жизни или потери позиции.