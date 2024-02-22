Это точечная ракетная атака, – Гуменюк назвала цель удара по Одесчине, есть ли разрушения

22 февраля 2024, 08:46
Читати новину українською

Источник:

Суспильное

Вечером 21 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ракетой. Оккупанты ударили противорадиолокационной Х-31П из акватории Черного моря.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк рассказала, что это была точечная ракетная атака.

Кстати Ночной удар ракетой и "Шахедами": сколько вражеских целей сбила ПВО

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Разрушений не произошло

Гуменюк отметила, что это была точечная ракетная атака, которую делают для поддержания напряжения местного населения не только прифронтовых регионов. Также добавила, что это может свидетельствовать о попытке выведать расположение ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.

Враг не прекращает использование тактической авиации даже со страхом на то, что у него такие существенные потери за прошедшую неделю. Он использует тактическую авиацию на других участках и расстояниях,
– рассказала Гуменюк.

Такие точечные удары время от времени будут происходить. Впрочем, эта ракета потеряла боевую способность над акваторией Черного моря, отметила спикер в эфире телемарафона.

Мы предупреждаем как раз о том, что игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя даже тогда, когда мы якобы не ожидаем массированного ракетного удара. Такие точечные тоже могут наносить разрушения, но на этот раз такого не произошло,
– подчеркнула Гуменюк.

Важно Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом

Коротко об атаке российских террористов

  • В 20:30 Воздушные силы предупредили, что ракета в Одесской области. Уже вскоре СМИ сообщили о взрывах.
  • Утром в Воздушных силах рассказали, что россияне атаковали противорадиолокационной ракетой Х-31П. Ее запустили из акватории Черного моря.
  • Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В общем выпустили 10 дронов-камикадзе.
  • Силы ПВО сбили почти все. Так, 8 "Шахедов" уничтожили в пределах Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.
  • В частности, три ударных беспилотника сбили на Днепропетровщине.
  • Глава Полтавской ОВА писал, что область атаковали несколько групп дронов. Впрочем, ни жертв, ни разрушений, к счастью, нет.

Автор: Юлія Муріна