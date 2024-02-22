Это точечная ракетная атака, – Гуменюк назвала цель удара по Одесчине, есть ли разрушения
Источник:Суспильное
Вечером 21 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ракетой. Оккупанты ударили противорадиолокационной Х-31П из акватории Черного моря.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк рассказала, что это была точечная ракетная атака.
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Разрушений не произошло
Гуменюк отметила, что это была точечная ракетная атака, которую делают для поддержания напряжения местного населения не только прифронтовых регионов. Также добавила, что это может свидетельствовать о попытке выведать расположение ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.
Враг не прекращает использование тактической авиации даже со страхом на то, что у него такие существенные потери за прошедшую неделю. Он использует тактическую авиацию на других участках и расстояниях,
– рассказала Гуменюк.
Такие точечные удары время от времени будут происходить. Впрочем, эта ракета потеряла боевую способность над акваторией Черного моря, отметила спикер в эфире телемарафона.
Мы предупреждаем как раз о том, что игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя даже тогда, когда мы якобы не ожидаем массированного ракетного удара. Такие точечные тоже могут наносить разрушения, но на этот раз такого не произошло,
– подчеркнула Гуменюк.
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Коротко об атаке российских террористов
- В 20:30 Воздушные силы предупредили, что ракета в Одесской области. Уже вскоре СМИ сообщили о взрывах.
- Утром в Воздушных силах рассказали, что россияне атаковали противорадиолокационной ракетой Х-31П. Ее запустили из акватории Черного моря.
- Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В общем выпустили 10 дронов-камикадзе.
- Силы ПВО сбили почти все. Так, 8 "Шахедов" уничтожили в пределах Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.
- В частности, три ударных беспилотника сбили на Днепропетровщине.
- Глава Полтавской ОВА писал, что область атаковали несколько групп дронов. Впрочем, ни жертв, ни разрушений, к счастью, нет.