Оккупанты атаковали учебное заведение в Ахтырке
Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Ахтырку в Сумской области. Враг с помощью БпЛА нанес удар по местному учебному заведению.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
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Что известно об атаке на Ахтырку
Правоохранители сообщили, что 8 марта, около 00:30 российские войска ударили, по предварительным данным, тремя БпЛА по образовательному учреждению в городе Ахтырка Сумской области.
Последствия удара по учебному заведению в Ахтырке / Фото прокуратуры Сумщины
Повреждено основное здание заведения, гаражное и подсобные помещения. В настоящее время информация о пострадавших не поступала,
– говорится в сообщении.
Прокуроры в сотрудничестве с другими правоохранителями документируют последствия вражеского удара. Сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Напомним, что в результате Запорожье также пострадало в результате атаки вражеских БпЛА. Там возникла масштабная на предприятии, которая охватила 400 квадратных метров, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.