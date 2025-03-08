Оккупанты атаковали учебное заведение в Ахтырке

Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Ахтырку в Сумской области. Враг с помощью БпЛА нанес удар по местному учебному заведению.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

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Что известно об атаке на Ахтырку

Правоохранители сообщили, что 8 марта, около 00:30 российские войска ударили, по предварительным данным, тремя БпЛА по образовательному учреждению в городе Ахтырка Сумской области.

Последствия удара по учебному заведению в Ахтырке / Фото прокуратуры Сумщины

Повреждено основное здание заведения, гаражное и подсобные помещения. В настоящее время информация о пострадавших не поступала,

– говорится в сообщении.

Прокуроры в сотрудничестве с другими правоохранителями документируют последствия вражеского удара. Сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Напомним, что в результате Запорожье также пострадало в результате атаки вражеских БпЛА. Там возникла масштабная на предприятии, которая охватила 400 квадратных метров, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.