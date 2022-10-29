Оккупанты атаковали Запорожье во время воздушной тревоги: враг попал в критическую инфраструктуру

Российские военные обстреляли 29 октября Запорожье во время воздушной тревоги. Уже известно, что враг попал в объекты критической инфраструктуры города. Рассказываем, что известно об атаке.

Российские военные продолжают ракетный террор украинских городов. Около полудня 29 октября оккупанты обстреляли Запорожье. К сожалению, не обошлось без прилетов, сообщил глава ОВА Александр Старух.

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Враг попал в критическую инфраструктуру

Как отметил глава ОВА, российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что сделали это враги "после небольшого перерыва". Что касается масштабов разрушений, то соответствующую информацию он пообещал сообщить со временем.

Подтвердил информацию о ракетной атаке и секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил в телеграмме, что в городе зафиксировали прилеты.

В 13:07 Куртев добавил, что россияне попали в один из объектов инфраструктуры города. Предварительная информация свидетельствует о том, что никто в результате атаки не пострадал. По словам секретаря городского совета, на месте уже работают соответствующие службы.

Если ваш дом получил повреждения, об этом можно сообщить по одному из этих номеров: 15-80 (со стационарных) или 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80.

Заметим, что воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 12:11. В 12:29 поступило сообщение о взрывах. А уже в 12:59 – сигнал об отбое угрозы с неба.

Пользователи сняли видео. На нем можно увидеть, как в небо вздымается густой столб дыма. Напомним, что снимать на фото и видео работу ПВО, а также места прилетов категорически запрещено. Не будьте сообщником врага.

Ранее оккупанты атаковали Орехов

Напомним, что в ночь на 26 октября российские военные атаковали в Орехов, неподалеку от села Преображенка. Враги попали в жилой дом.

Тогда глава ОВА Александр Старух сообщил, что для удара оккупанты использовали РСЗО с зажигательными боеприпасами. В результате загорелась многоэтажка и частные дома, расположенные рядом.

Известно, что горело шесть квартир. Общая площадь пожара достигала 400 квадратных метров. К сожалению, в результате этого погибли два человека.

По словам Старуха, к сожалению, враг едва ли не ежедневно атакует Орехов и села рядом. Все это связано с тем, что они расположены максимально близко к линии фронта. Поэтому оккупанты запросто достают туда своими РСЗО и другими артиллерийскими установками.

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