19 марта, 07:56
Оккупанты атакуют инфраструктуру Запорожья: кое-где могут быть перепады напряжения
Утром 19 марта россияне продолжают террор Запорожья. Известно, что под атакой оккупантов областной центр.
О деталях обстрела пишет председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Что известно об атаке на Запорожье?
Российская армия атаковала Запорожскую область. Известно, что взрывы прогремели в областном центре в 7:37 утра.
По сообщениям местных властей, под удар попала инфраструктура Запорожья. В результате в некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения.