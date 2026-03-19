Оккупанты атакуют инфраструктуру Запорожья: кое-где могут быть перепады напряжения

Утром 19 марта россияне продолжают террор Запорожья. Известно, что под атакой оккупантов областной центр.

О деталях обстрела пишет председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке на Запорожье?

Российская армия атаковала Запорожскую область. Известно, что взрывы прогремели в областном центре в 7:37 утра.

По сообщениям местных властей, под удар попала инфраструктура Запорожья. В результате в некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения.